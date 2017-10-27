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Sözleşmeli öğretmen alımında değişiklik Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmî Gazete'de yer aldı.

27 Ekim 2017 Cuma 08:31
Sözleşmeli öğretmen alımında değişiklik Resmi Gazete'de

Buna göre, yönetmelikteki "sözlü sınav komisyonunun oluşumu"na dair madde değiştirilerek, komisyonun bakan veya görevlendireceği birim amiri tarafından bakanlık merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü ve üstü unvanlı kadrolarda görev yapan personel arasından belirlenen bir başkan, iki asil ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden oluşması kararlaştırıldı.

Yedek üyelerin sınav merkezlerinde oluşturulan "yedek üye havuzu"ndan görevlendirilmesine karar verildi. İhtiyaç duyulması halinde üyelerden birinin, bakanlıkça öğretmen adayı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri arasından belirlenebileceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:31
  1. sözleşmeli öğretmen
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