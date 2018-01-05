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Sözleşmede flaş detay! Katalonya bağımsız olursa..

Barcelona ile 2021'e dek sözleşme uzatan ve 700 milyon euro serbest kalma bedeline sahip olan Messi için ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

05 Ocak 2018 Cuma 09:56
Sözleşmede flaş detay! Katalonya bağımsız olursa..

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Messi, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda serbest kalabilir.

Haberde; Barcelona'nın La Liga, Fransa Ligue 1, Bundesliga ve Premier Lig'de yer alamaması durumunda Lionel Messi takımdan bedelsiz bir şekilde ayrılabilecek.

Geçtiğimiz dönemde İspanya'da yaşanan sorunlar sebebiyle Messi'nin kaygılar yaşadığı ve Katalonya'ya özel bir ligde oynamak istemediği için bu maddeyi ısrarla koydurduğu kaydedildi.

Lionel Messi, vergiler çıktıktan sonra Barcelona'da yıllık 30 milyon euro kazanıyor.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:56
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