Sözleşme imzalandı! İşte Bursaspor'un yeni hocası

İmza töreninde Bursaspor Başkanı Ali Ay ve Paul Le Guen açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Ay, imza töreninde yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi: “Hepiniz hoş geldiniz. Aşağı yukarı 10 günden beri hocamızla temas halindeydik. Hocamız daha önce başka bir kulüple anlaşmak üzereydi. Burada kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bursaspor’u tercih ettiği için. Bizimle ilgili bizde oynayan futbolcularla konuşmalar yapmış, bizim nasıl bir takım olduğumuzu, nasıl bir taraftara sahip olduğumuzu, ne kadar heyecanlı bir camia olduğumuzu onlardan öğrenmiş. İnsanlar heyecanlı camialarda çalışmak isterler. Hepiniz biliyorsunuz Paul Le Guen ismi dünyanın tanıdığı çok iyi bir isim. Herhalde Bursaspor tarihinde bu anlamdaki ilk hocalardan bir tanesi... Kendisine çok güveniyorum. Yeni bir kadro oluşturacağız. Artık kötü günler görmek ben de istemiyorum. Camiamız da istemiyor. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.”

Ali Ay'ın ardından duygu ve düşüncelerini paylaşan yeni teknik direktör Paul Le Guen, bu sıcak karşılama için herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi. “Başkanımıza güzel sözleri için teşekkür ederek başlamak istiyordum. Büyük ve dev bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bunun sizin de farkında olmanızı istiyorum. Biliyorum ki beklentiler yüksek. Ama ben bu baskı ile çalışmaya hazırım ve bunun için geldim. İlk adım geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koymak olacak. Geçen sezon istendiği gibi geçen bir sezon değildi. Dolayısıyla daha iyi şeyler ortaya koymalıyız. Ligin ilk yarısında kendimize yer bulabilirsek bizim için bu iyi bir şey olacak. Daha fazlası olabilir mi? Neden olmasın? Bunu yapabiliriz ama siz olmadan olmaz. Sizin desteğinize kesinlikle ihtiyacımız var. Kulüpte bulunan herkesin pozitif enerjisini takıma yansıtması gerekiyor. Aynı zamanda buranın taraftarı çok özel bir taraftar... Bunun farkında olarak geliyorum. Bursaspor büyük ve popüler bir taraftar kitlesine sahip bir kulüp… Bu taraftarı mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok zor sorular sormamanızı umut ederek sorularınızı alabilirim”

“Ben hayalperest değilim”

Le Guen’in konuşmasının ardından basın mensupları deneyimli teknik adama sorularını yönelttiler. Bir basın mensubunun “Şampiyon bir takıma geldiniz. Siz de geçmişte kupalar kaldırdınız. Taraftar heyecanlı. Biraz daha heyecanlanmak istiyoruz. Bir şampiyonluk daha sizinle kazanabilir miyiz?” sorusuna Fransız hoca, şöyle yanıt verdi: “Ben de en az sizin kadar istekliyim. Ama şunu söylemeliyim ben bir hayalperest değilim gerçekçi bir adamım. Geçen sezon gibi bir sezondan sonra bizim atacağımız ilk adım toparlanma adımları olacak. Büyük sözler söylemeden önce daha dikkatli davranmaya çalışırım. Siz ne kadar istekliyseniz ben de o kadar istekliyim. Dolayısıyla ayakları yere basan gerçekçi bir şekilde, güçlü bir kadro kuracağız ve en iyilerle rekabet edeceğiz.”

“Futbolda mucizelere yer yoktur”

Bir basın mensubunun “Transferde nasıl bir yol izleyecek” sorusuna Le Guen şöyle yanıt verdi: “Gelir gelmez teknik ekibimle toplantılara başladık. Takımın tanınması ve eksiklerimizin neler olabileceği hakkında konuşmaya başladık. Yavaş yavaş takımı tanımaya başladığımızı söyleyebilirim. Kampa kadar belli bir süre var. Aynı yoğunlukta çalışmaları devam edeceğiz. En iyilerle rekabet etmek için güçlü kadro kuracağız. Bugün bakarsak geçen sezonu 14. bitirmiş bir Bursaspor var. Tabi ki Bursaspor çok büyük bir kulüp ve kendisini konuşlandırması gereken yer ligin tepesi. Ancak bu 10 günde yapılabilecek bir şey değil. Hepimizin istekleri var ama futbolda mucizelere yer yoktur. Hemen olacak bir şey değil bu. Transfere gelince, tabi ki scout ekibimize güveneceğim. Raporlar önem taşıyor. Aynı zamanda çok uzun yıllardır futbolun içindeyim. Benim de tanıdığım bildiğim oyuncular var bunlarla birlikte bir karışım olacak. 2-3 oyuncu getirebileceğimi söyleyebilirim. Dün yaptığımız çalışmalar bununla alakalıydı. Bunun planlamasını yaptık.”

“Anahtar kelime birlik”

“Eğer burada başarı gelecekse birliğe ihtiyacımız var. Anahtar kelime birlik. Etrafımdaki herkese ihtiyacım olacak. Tek başına yapamam bunu. Biz birlik olursak bunu başarabiliriz. Gelen bazı oyuncular Fransız olabilir, neden olmasın? Zaaflarımızı ve güçlü taraflarımızı belirlediğimizde olacak bunlar.” Bir gazetecinin, “Çok fazla isim var transferde adı geçen. Bu isimlerle ilgili tasarrufunuz nedir” sorusuna Le Guen; “Alex Song benim de daha önce birlikte çalıştığım ve çok iyi bir oyuncu. Tabi ki kararı biz vereceğiz. Başkanımızla konuşarak scout ile bilgi alışverişinde bulunarak. Ama ben bugün isimlerden bahsetmek istemiyorum. Biz Bursaspor olarak geleceğe odaklanmalıyız. Bu oyuncuların geçmişleri güzel ama gelecekte bize ne verip veremeyeceklerini düşünerek adım atmalıyız. Geçmişlerini düşünerek değil”yanıtını verdi.

“Ben de çok istekli ve tutkulu bir futbol taraftarıyım”

Bir basın mensubunun “Bol gol pozisyonuna giren ofansif oynanan takım görmek isteyen bir taraftarımız var. Siz teknik adam olarak futbol felsefenizi nasıl açıklayacaksınız? Ayrıca teknik kadronuzu da öğrenebilir miyiz?” sorusuna Paul Le Guen, “Öncelikle ben de çok istekli ve tutkulu bir futbol taraftarıyım. O tarz oyunun taraftarıyım. Ne kadar çok topa sahip olabilirsek ne kadar çok üretken ve pozisyon üreten bir takım olursak o kadar iyi bir takım addedeceğim kendimizi... Bu oyunu oynamak için buna uygun oyuncuları takıma monte etmek gerekecek. Tabi ki sezon içinde rakibimizi analiz edip söylediğimiz şeylerden belli maçlarda biraz değişikliklere gidebiliriz, anlayışımızı değiştirebiliriz. Ama çok da büyük değişiklikler olmayacak bunlar. Biz her maçta üretken futbol oynamaya çalışacağız. Teknik ekibime gelince, ben her şeyden önce bu ekibe güveniyorum Mustafa hocam ve İsmail hocam ile konuştuk. Ben kendi ekibimden de birilerini getireceğim. Şunu söylemek istiyorum, bir ordu ile gelmiyorum. Bir yardımcı, bir kaleci antrenörü, bir fizyoterapist getireceğim. Dolayısıyla Türk arkadaşlarım ve benimle çalışmayı bilen arkadaşlarımla güzel bir uyum yakalayıp üretken bir ortam yakalayacağız. Sizlere burada çıkıp belli kelimeler söyleyip biz Ay’a gideceğiz gibi ya da buna benzer umutlar satmak istemiyorum. Ama başarıya gitmemiz açısından ne gerekiyorsa ben her şey ile ilgileneceğim, her şeye elimi atacağım. Sizlerle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Pozitif ortam yaratmak hepimizin görevi olacak. Ben de sizin yüzünüzde gülümseme yaratmak için çalışacağım. Amacım bu olacak” ifadelerini kullandı.

“Gyan defterini kapattık”

Asamoah Gyan ile ilgili bir konuya açıklık getirmek istediğini söyleyen Başkan Ali Ay ise, “İki menajer sağda solda -herhalde kendilerine PR yapmak istiyorlar- sürekli anlatıyorlar. Biz Gyan için 1,6 milyon Euro teklif verdik ama daha yüksek istediler. Araya başka menajerler de girince -beni tanıyan tanımıştır, ben öyle çer çöp işlere ehemmiyet vermem- o anda Gyan defterini kapattık. İlgilenmiyoruz. O arkadaşlar da kapıdan içeri bir daha giremezler. Scout ekibimizle ve Mali asbaşkanımla ilgili konuşmalar yapmışlar. Yazıklar olun Allaha havale ediyorum. Bunu da buradan belirtmek istedim” dedi.