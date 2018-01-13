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Sözleri pahalıya patladı… Facebook çakıldı!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg'in açıklamaları şirketin hisselerinin düşmesine neden oldu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:54
Sözleri pahalıya patladı… Facebook çakıldı!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, uygulamanın haber akışı filtresini, arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaştığı içeriğe öncelik vermesi için değiştirileceğini ve yayıncılardan ve markalardan gelen içerik miktarını azaltacağını açıkladı.

ADETA YERE ÇAKILDI!

Fakat bu açıklama şirketin hisselerinin düşmesine yol açtı, hisseler yüzde 6’ya varan değer kaybı yaşadı. Facebook bu açıklama neticesinde piyasa değerinden yaklaşık 23 milyar dolar değer kaybı yaşadı. Zuckerberg'in açıklanmasından önce, yüksek seviyelere sahip olan hisseler bu açıklama ile adeta yere çakıldı. 

Uygulamada yapılacak güncelleme ile aile ve arkadaşlarla paylaşılmak istenen içerikler daha yukarıda görünecek. Paylaşım ve diyalogları tetikleyen içeriklere daha fazla yer verilmesi planlanırken, yayıncı kuruluşlar ve reklam verenlerin videolarının daha az gösterilecek olması, reklam veren şirketlerin reklam gelirlerinin düşebileceği endişesini taşıdığından, hisselerin düştüğü tahmin ediliyor.

 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 07:54
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • tariktarik1 sa önce
    ne var ki vazgeçtim der. hisse yükselir. birileri de zengin olur.
Bugünkü Akit

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