Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sözde yeni halife kim olacak?

Rusya ve ABD'nin çıkmaza girdiği Bağdadi'nin ölümü doğrulanırsa yeni sözde 'Halife'nin kim olacağı sorusu merak ediliyor.

25 Haziran 2017 Pazar 00:12
Sözde yeni halife kim olacak?

Bölgedeki gruplar ile ilgilenen uzmanlar Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölümünün doğrulanması durumunda yerine geçecek kişiyi tahmin etmek konusunda zorlansalar da üzerinde durulan iki isim var. Bunlardan biri İyad El Ubeydi iken diğeri ise, Ayad El Cemili

İsmi geçen bu iki kişinin Terör elbaşı Ebubekir El Bağdadi'nin en yakın yardımcıları olduğuna dikkat çekiliyor.

Bağdadi'nin yardımcılarından olan İyad El Ubeydi ve Ayad El Cemili bu iki ismin de Saddam Hüseyin'in ordusunda eskiden görev yapmış rütbeli kişiler olduğu biliniyor.

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ülkesinin Suriye'deki bir hava saldırısında öldürülmüş olma ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğunu söylemişti. 

mepanews 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 00:12
  1. deaş
  2. ebu bekir bağdadi
  3. Federasyon Konseyi
  • Emekli polis Emekli polis 17 dk önce
    Katil abd kendine biat eden tasmalı alçak birini yakında ilan eder.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

PKK'ya bombalı araçla saldırdılar
  1. PKK'ya bombalı araçla saldırdılar
  2. Çipras'tan alçak istek: Türk ordusunu..
  3. Darbeci Sisi iyice küstahlaştı:..
  4. Bir zehirlenme vakası daha! Askerler..
  5. 'Bacım sarma yok mu, lahana çorbası..
  6. Küçük kızdan efsane geri vites
  7. Ntvspor kapanıyor mu?
  8. Bayram nedeni ile 20'sini serbest..
  9. Kurtlar Vadisi'nde Başkanlık sistemi..
  10. Deaş iftirasına o isimden cevap geldi
  11. Bayram tatili trafik kazalarını da..
  12. İki köy arasında silahlı çatışma..
  13. İl il Ramazan bayramı namaz vakitleri
  14. Sözde yeni halife kim olacak?
  15. Günün âyet ve hadisi
  16. Türkiye'den 'Mescid-i Haram'..
  17. Doğada gördüğü ayıya 'Selamun aleyküm'..
  18. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!
  19. 9 yaşındaki kızın başına taşla vuran..
  20. Yunanistan'ın ağzının suyu aktı!..
Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
Türkiye'yi şahlandıracak müthiş proje! 7 ilimiz...
Türkiye'yi şahlandıracak müthiş proje! 7 ilimiz...
Hepimizi kandırmış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı…
Hepimizi kandırmış! Şoke eden gerçek ortaya çıktı…