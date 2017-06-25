Sözde yeni halife kim olacak?

Bölgedeki gruplar ile ilgilenen uzmanlar Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölümünün doğrulanması durumunda yerine geçecek kişiyi tahmin etmek konusunda zorlansalar da üzerinde durulan iki isim var. Bunlardan biri İyad El Ubeydi iken diğeri ise, Ayad El Cemili.

İsmi geçen bu iki kişinin Terör elbaşı Ebubekir El Bağdadi'nin en yakın yardımcıları olduğuna dikkat çekiliyor.

Bağdadi'nin yardımcılarından olan İyad El Ubeydi ve Ayad El Cemili bu iki ismin de Saddam Hüseyin'in ordusunda eskiden görev yapmış rütbeli kişiler olduğu biliniyor.

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'nin Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ülkesinin Suriye'deki bir hava saldırısında öldürülmüş olma ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğunu söylemişti.

mepanews