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Sözde PKK komutanı saf değiştirdi

Suriye'nin Azez kentinde Muhaliflerle terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmaların ardından önemli bir gelişme yaşandı.

16 Ocak 2018 Salı 23:21
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi

YENİAKİT.COM.TR - Afrin operasyonu yaklaşırken terör örgütü PKK'dan hızlı bir kopuş başladı. 

Suriye'nin Azez kentinde Muhaliflerle terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmaların ardından terör örgütü PKK'nın Arap grubu olarak bilinen Çeys Suvvar grubunun sözde komutanı Ebu Ali Berde saf değiştirerek Türkiye destekli muhaliflere teslim oldu. 

Ebu Ali Berde, Türk birlikleri ile birlikte çalışmak istediğini duyurdu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 23:21
  1. Afrin operasyonu
  2. Ebu Ali Berde
  3. PKK
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