Polis sözde masaj salonunu bastı: Gözaltılar var

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti.



Ekiplerin söz konusu adrese yaptıkları baskında, fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile birlikte iş yeri sahibi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Loş ışıklar ile aydınlatılması dikkatlerden kaçmayan iş yerinin mühürlenmesi için Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin de başlatıldığı aktarıldı.