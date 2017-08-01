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Polis sözde masaj salonunu bastı: Gözaltılar var

Afyon'daki sözde masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, düzenlediği operasyonda 2 kadın gözaltına aldı.

01 Ağustos 2017 Salı 15:54
Polis sözde masaj salonunu bastı: Gözaltılar var

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir masaj salonunda fuhuş yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin söz konusu adrese yaptıkları baskında, fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile birlikte iş yeri sahibi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Loş ışıklar ile aydınlatılması dikkatlerden kaçmayan iş yerinin mühürlenmesi için Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerekli işlemlerin de başlatıldığı aktarıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:54
  1. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
  2. fuhuş rezaleti
    Bugünkü Akit

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