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Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar

Irak'ın Kerkük kentinde Irak ordusu ve İran yanlısı Haşd-i Şabi'nin kontrolünü sağlamasının ardından Kuzey Irak Kürt yönetiminin Avrupa’ya tepkisi büyüyor.

25 Ekim 2017 Çarşamba 20:29
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin uluslararası arena ve bölge ülkelerinin tüm çağrılarına rağmen gerçekleştirdiği hukuksuz referandumun ardından Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetiminin Erbil’e baskıyı arttırması, IKBY Başkanı Barzani’yi Avrupa ülkelerinde yaşayan destekçilerini harekete geçirmek zorunda bıraktı.

Barzani destekçileri Avusturya’da sokaklara çıkarak "Haşd-i Şabi terörist, Peşmerge ve Kürdistan çok yaşa" sloganları eşliğinde yürüdü.

Barzani destekçileri ellerinde sözde ‘’Kürdistan’’ bayrakları taşıdı.



‘BATIDAKİ KÜRTLER SOKAĞA ÇIKSIN’

Hatırlanacağı üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, ABD ve Avrupa'da ikamet eden Kürtler'den bölge üzerindeki yaptırımların kaldırılması için yasal ve barışçıl gösteriler düzenlemelerini istemişti.

Bu süreçte Kürt diasporasına önemli bir sorumluluk düştüğü belirtilen açıklamada, "IKBY'nin mazlum sesini ve halkımızın barışçıl mesajını tüm dünyaya duyurmanızı istiyorum." ifadesi kullanılmıştı.



GERİ ADIM ATTI

Barzani destekçileri Avusturya’da, "Avrupa neden sessiz?" söylemleri yükseltirken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümetine referandumu dondurma teklifinde bulunarak, diyalog kurmayı teklif etti.

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 20:29
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani
  2. ABD
  3. IKBY
  4. Haşd-i Şabi
  5. IKBY Başkanı Barzani
  6. Kerkük
  7. Irak
  • Bir Dadaş Gibi Bir Dadaş Gibi 2 sa önce
    Kürtlere 40 yıldır nasihat ediyoruz kandırıyorlar sizi diyoruz .... bir türlü anlamıyorlar. ....
  • Nazım ZenginNazım Zengin2 sa önce
    emperyalist ülkeler böyledir... önce gaz verir şımartırlar; sonra asırlarca bir arada yaşadığın insanlara seni düşman eder enseni okşarlar. sırtına yeterice bindikten sonra da ortada bırakıverirler... ABD-İsrail-AB şeytan üçgenini Barzani dost mu sanıyormuş? Müslümanın müslümandan başka dostu yoktur!
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Sözde bayrak ne ya, çeşitli flamalarla yürüdüler. Bitti. Bölgesrl yönetim, başbakan ne bunlar, ırakın kuzeyi BİTTİ. Kelimeleri iyi kullanmak zorundayız, aksi halde yeni nesiller KANIKSIYOR.
  • hercaihercai2 sa önce
    Barzani akilli olsaydi, Turkiye ona yardim ederken asalaklik yapmasaydi belki ufak bir Kurdistan kurulurdu, ama simdi nafile. Oralarda gercekten bir Kurdistan kurulmaya kalkisilsa kurtlerin yarisindan fazlasi katledilir. Zaten Siyonist Israil de onu istiyor, kurtlerin katledilmesi, cunku Buyuk Israil icin insanlarin katledilmesi gerek.
  • YerliYerli3 sa önce
    Ab den bi halt ses çıkmıyor çünki kendileri dağalmak üzere. InşALLAH
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