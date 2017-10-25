Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin uluslararası arena ve bölge ülkelerinin tüm çağrılarına rağmen gerçekleştirdiği hukuksuz referandumun ardından Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetiminin Erbil’e baskıyı arttırması, IKBY Başkanı Barzani’yi Avrupa ülkelerinde yaşayan destekçilerini harekete geçirmek zorunda bıraktı.



Barzani destekçileri Avusturya’da sokaklara çıkarak "Haşd-i Şabi terörist, Peşmerge ve Kürdistan çok yaşa" sloganları eşliğinde yürüdü.



Barzani destekçileri ellerinde sözde ‘’Kürdistan’’ bayrakları taşıdı.





‘BATIDAKİ KÜRTLER SOKAĞA ÇIKSIN’

Hatırlanacağı üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, ABD ve Avrupa'da ikamet eden Kürtler'den bölge üzerindeki yaptırımların kaldırılması için yasal ve barışçıl gösteriler düzenlemelerini istemişti.



Bu süreçte Kürt diasporasına önemli bir sorumluluk düştüğü belirtilen açıklamada, "IKBY'nin mazlum sesini ve halkımızın barışçıl mesajını tüm dünyaya duyurmanızı istiyorum." ifadesi kullanılmıştı.





GERİ ADIM ATTI



Barzani destekçileri Avusturya’da, "Avrupa neden sessiz?" söylemleri yükseltirken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümetine referandumu dondurma teklifinde bulunarak, diyalog kurmayı teklif etti.

NURULLAH ALPAY / YENİAKİT.COM.TR