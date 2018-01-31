Sözde bayram diye sokaklara böyle çıktılar

Ocak-şubat aylarında kutlanan ve Hindu inanışında en önemli günler arasında gösterilen Thaipusam’da, "savaş tanrısı" Murugan’ın onuruna dayanıklılık gösterileri yapıldı.

Acıya karşı ne kadar çok dayanıklılık gösterilirse tanrılarına o kadar yaklaştıklarına inanan Hindular, ağırlıkları 20 kilograma varan Hinduizm sembollerinden oluşan yükleri üzerlerinde taşıyarak dans etti.

Etkinlikler kapsamında Batu Mağarası’na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyen Hindular, mağaraya ulaşmak için 272 basamaklı dik merdivenden çıktı.

Bazı Hindular dayanıklılıklarını göstermek için vücutlarına şiş sokarken, bereket isteyen Hindular ise küp içine konulmuş sütleri kafalarının üzerinde taşıdı.

Batu Mağarası 42 metre yüksekliğindeki Murugan heykelini bahçesinde barındırması nedeniyle Hindu dünyasının kutsal mekanları arasında yer alıyor.

Yüzde 6,3’ü Hindulardan oluşan Malezya'da Thaipusam resmi bayram olarak kutlanıyor.