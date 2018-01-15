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Sözde basın kurumları Akit muhabirine ‘kör’

Olur olmaz her konuda açıklama yapan ve mesleğin sorunlarından ziyade ideolojik bir tavırla hareket eden sözde basın dernekleri hukuk dışı cezaya dair tek bir açıklama yapmadı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 03:44
Sözde basın kurumları Akit muhabirine ‘kör’

Olur olmaz her konuda açıklama yapan ve mesleğin sorunlarından ziyade ideolojik bir tavırla hareket eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Basın Konseyi, Basın Enstitüsü Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Basın İş Sendikası, Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası, Haber Sen, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Niğde Muhabirimiz Dursun Suna’nın haksız yere çarptırıldığı 2 yıl 6 aylık hukuk dışı cezaya dair tek bir açıklama yapmadı.

Ülkemiz aleyhine yürütülen en kirli algı operasyonlarından olan MİT TIR’ları kumpasının medya ayağının önemli isimlerinden Can Dündar ve Erdem Gül tutuklanmaları sonrası ortalığı ayağa kaldıran meslek örgütleri, Suna’yı adeta yok saydı.

Sadece basın örgütleri değil, kartel medya da Suna’nın tutuklanmasını görmezden geldi. Kaleme aldıkları köşe yazılarında, haberlerinde ve sosyal medya hesaplarında sürekli olarak basın özgürlüğünden dem vuran malum medyanın sayfalarında Suna ile ilgili tek bir satır haber yer almadı.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 03:44
  1. Dursun Suna
  2. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
  3. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Basın Konseyi
  4. Basın Enstitüsü Derneği
  5. Parlamento Muhabirleri Derneği
  6. Basın İş Sendikası
  7. Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası
  8. Haber Sen
  9. Türkiye Gazeteciler Sendikası
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