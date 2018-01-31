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Sözde Afrin Kantonu lideri Esed rejimine 'bizi kurtarın' çağrısı yaptı

Sözde Afrin Kantonu'nun Eş Başbakanı Hevi Mustafa Afrin'in savunulması için Suriye ordusuna çağrıda bulunduklarını söyledi. Terör örgütü YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke ise bu konuda rejime çağrıda bulunmadıklarını ayrıca kentin Suriye ordusuna teslimi ilgili Rusya ile görüşme yapılmadığını belirtti.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:49
Sözde Afrin Kantonu lideri Esed rejimine 'bizi kurtarın' çağrısı yaptı

Afrin'in Suriye rejimine teslim edileceğiyle ilgili iddiar üzerine Türkiye'nin terör örgütü PYD'nin ilan ettiği ancak kimsenin henüz tanımadığı sözde Afrin Kantonu'nun Eş Başbakanı Hevi Mustafa Sputnik'e konuştu.

'SURİYE ORDUSUNU AFRİN İÇİN ÇAĞIRDIK, NEDEN SESSİZ KALIYORLAR?'

Afrin'in Suriye ordusuna teslim edilmesiyle ilgili Rusya ile herhangi bir görüşmenin olmadığını dile getiren Mustafa, şöyle devam etti:

"Afrin'in teslim edilmesiyle ilgili görüşmelerin olduğu iddiası yalan. Bu konuda çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Biz Afrin'i rejime teslim etmediğimiz için Afrin'e saldırılar oldu."

Afrin'in savunulması için Suriye ordusuna çağrıda bulunduklarına dikkat çeken Mustafa, " Evet biz Suriye ordusunu Afrin için çağırdık. Biz 6 yıldır Suriye'nin birliği için uğraşıyoruz. Suriye yönetimi eğer Türkiye saldırı yaparsa biz karşılık veririz diyordu. Biz de Suriye yönetimine çağrı yaparak ' Türkiye saldırı yapıyor, gel savun' dedik. Biz dedik ki 'Afrin Suriye'nin bir parçasıdır'. Suriye yönetimi Afrin konusunda neden sessiz kalıyor?.Afrin'e yönelik saldırıların durması için diplomatik görüşmelerimiz oluyor ancak henüz bir sonuç yok" ifadelerini kullandı.

'REJİME ÇAĞRI YAPMADIK, CEPHEDE SAVAŞIYORUZ'

Terör örgütü YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke de Afrin'in Suriye ordusuna teslim edilmesiyle ilgili Rusya ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi. Bu konuda çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyleyen ve Afrin'i kimseye teslim etmeyeceklerini vurgulayan Haseke, sonuna kadar direneceklerini söyledi.

Hevi Mustafa'nın aksine Afrin için rejime çağrı yapmadıklarını öne süren Haseke, cephede savaştıklarını kaydetti.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:49
  1. Afrin
  2. Suriye ordusu
  3. Afrin Kantonu
  4. Terör örgütü YPG
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