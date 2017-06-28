Hüseyin Aygün HDP'yi sözde 'adalet' yürüyüşüne davet etti

YENİAKİT.COM.TR - CHP eski Milletvekili Hüseyin Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanan Enis Berberoğlu’nu bahane ederek başlattığı sözde 'adalet' yürüyüşüne PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi de davet etti.

“HDP KATILIRSA İYİ OLUR”

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Aygün, HDP’lilere çağrıda bulunarak “HDP'lilerin yürüyüşün içeriğini değiştirmeye çalışmadan ve 'bitmesi gereken yer' tarifleri yapmadan Adalet Yürüyüşü'ne katılması iyi olur.” İfadelerini kullandı. Aygün’ün çağrısı yürüyüşün perde arkasındaki niyetini gözler önüne sermiş oldu.

BİR GÜN PKK’LI BİR ATATÜRKÇÜ OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda PKK tarafından kaçırılan ve daha sonra salıverilen Hüseyin Aygün, bir gün PKK’lı bir gün Atatürkçü kimliği ile biliniyor. İşte o haber:

Bu nasıl çark Hüseyin Aygün! Bir gün PKK'lı bir gün Atatürkçü