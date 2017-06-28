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Hüseyin Aygün HDP'yi sözde 'adalet' yürüyüşüne davet etti

CHP eski Milletvekili Hüseyin Aygün, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi sözde 'adalet' yürüyüşüne davet etti.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:19
Hüseyin Aygün HDP'yi sözde 'adalet' yürüyüşüne davet etti

YENİAKİT.COM.TRCHP eski Milletvekili Hüseyin Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanan Enis Berberoğlu’nu bahane ederek başlattığı sözde 'adalet' yürüyüşüne PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi de davet etti.

“HDP KATILIRSA İYİ OLUR”

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Aygün, HDP’lilere çağrıda bulunarak “HDP'lilerin yürüyüşün içeriğini değiştirmeye çalışmadan ve 'bitmesi gereken yer' tarifleri yapmadan Adalet Yürüyüşü'ne katılması iyi olur.” İfadelerini kullandı. Aygün’ün çağrısı yürüyüşün perde arkasındaki niyetini gözler önüne sermiş oldu.

BİR GÜN PKK’LI BİR ATATÜRKÇÜ OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıllarda PKK tarafından kaçırılan ve daha sonra salıverilen Hüseyin Aygün, bir gün PKK’lı bir gün Atatürkçü kimliği ile biliniyor. İşte o haber:

Bu nasıl çark Hüseyin Aygün! Bir gün PKK'lı bir gün Atatürkçü

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:19
  1. Enis Berberoğlu
  2. Hüseyin Aygün
  3. HDP
  4. PKK
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  • sinansinan44 dk önce
    Enis bir konuşursa almanya abd ıngiltere ısrail etö fetö chp hdp ortak şifresi çözülürmü çözülmemi?.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Yani demek istiyor ki;yuruyusun icerigini degistirin,bitmesi gerektigi yerde bitirmeyin.. Millet de keriz...!!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Söz konusu Hainlik, olunca Sınır tanımıyor demek ki. Her Şey Olabiliyor.
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