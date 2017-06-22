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Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
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Sözde adalet yürüyüşünden komik görüntüler!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatana ihanetten tutuklanan milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı sözde adalet yürüyüşü ilginç görüntülere sahne oluyor.
22 Haziran 2017 Perşembe 10:18
Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 10:18
sözde adalet yürüyüşü
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