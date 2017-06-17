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Sözde adalet yürüyüşünde gözaltı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Ankara’dan İstanbul’a başlattığı sözde Adalet Yürüyüşünün 3'üncü gününde, şüpheli 1 kişi yaka paça gözaltına alındı. Polis ekiplerinin 3'üncü gündeki yoğun güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmazken, yürüyüş için özel ekip kurulduğu belirtildi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:11
Sözde adalet yürüyüşünde gözaltı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun  sözde Adalet Yürüyüşü'nün 3’üncü gününde, şüpheli 1 kişi Kahramankazan girişinde gözaltına alındı. Polis ekipleri, yürüyüş kortejinin arkasında bulunan şüpheli kişiyi gözaltına almak istedi. Polise direnen şüpheli, güçlükle polis aracına bindirilerek, gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, gözaltına alınan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının değerlendirildiğini ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin yürüyüşü sırasında, Emniyet Genel Müdürlüğüyle Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kortej çevresinde ve güzergah üzerinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin yoğun çaba harcadığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürüyüş için özel ekip kurulduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:11
  1. adalet yürüyüşü
  2. chp
  3. gözaltı
  • HAŞMETHAŞMET1 gün önce
    terörün başı olan kılçık kemal tutuklanmalı hemen derhal yapılmalı yoksa çok kötü şeyler olacak
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