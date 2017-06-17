Sözde adalet yürüyüşünde gözaltı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun sözde Adalet Yürüyüşü'nün 3’üncü gününde, şüpheli 1 kişi Kahramankazan girişinde gözaltına alındı. Polis ekipleri, yürüyüş kortejinin arkasında bulunan şüpheli kişiyi gözaltına almak istedi. Polise direnen şüpheli, güçlükle polis aracına bindirilerek, gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, gözaltına alınan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının değerlendirildiğini ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin yürüyüşü sırasında, Emniyet Genel Müdürlüğüyle Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kortej çevresinde ve güzergah üzerinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ekiplerinin yoğun çaba harcadığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürüyüş için özel ekip kurulduğu öğrenildi.