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Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha hastanelik

Adalet Yürüyüşü esnasında aşırı sıcaklar nedeniyle fenalık geçiren vatandaşa ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yaptı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:39
Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha hastanelik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar arasında bulunan bir vatandaş, yürüyüş esnasında fenalık geçirdi.

 Hastaya ilk müdahaleyi Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz yaptı. Başkan Altınok Öz’ün müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri, vatandaşı hastaneye sevk etti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:39
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Kılıçdaroğlu
  3. adalet yürüyüşü
  4. adalet yürüyüşünde fenalık
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