Sözde adalet için yürüyenler izlesin!

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Alman gazeteci Martin Lejeune, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı nasıl çifte standart uyguladığını ve iki yüzlülüğünü anlatıyor.
08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:00
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:00
Sözde adalet yürüyüşü
Alman gazeteci Martin Lejeune
Avrupa'nın ikiyüzlülüğü
çifte standart
protesto gösterileri
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