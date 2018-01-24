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Sözcü’yü ‘KORU’du

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay’ın terör suçundan yargılandığı davada, gazeteci Fehmi Koru, tanık olarak dinlendi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 03:39
Sözcü’yü ‘KORU’du

Koru, Akbay’ın söz konusu ifadelerini o günün şartları içinde söylendiği ve gerçek olmadığı hissine kapıldığını ileri sürdü. Mahkeme başkanının, bu gezi sırasında Akbay’ın kendisine ne söylediğini anlatmasını istediği Koru, çok genel şeylerin konuşulduğunu ifade etti. Mahkeme başkanının, “Güzel insanlar kim, cemaat veya FETÖ geçti mi?” diye sorduğu Koru, “Bu 1990’ların ilk yıllarında olan bir konu. O zaman FETÖ yok, ‘cemaat’ olarak adlandırılan bir grup vardı. ‘Güzel insanlar’ sözünü ben oraya çektim. Başka yurt dışında bu tür çalışmaları olan insanlar olmadığını düşünerek, oraya çektim” iddiasında bulundu. İfadelerin ardından mahkeme heyeti duruşmayı 5 Mayıs’a erteledi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 03:39
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