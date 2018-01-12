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Sözcü’nün özgürlük ve demokrasi anlayışı işte bu kadar!

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, Sözcü’de köşe yazarı olmak isteyen Melih Gökçek’e cevap verdi.

12 Ocak 2018 Cuma 11:33
Sözcü’nün özgürlük ve demokrasi anlayışı işte bu kadar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetini ‘diktatörlük’ ile suçlayan ve Türkiye’de düşünce özgürlüğü olmadığından dem vuran Sözcü gibi gazeteler söz konusu kendileri olunca savunduklarının tam tersini uygulamaktan çekinmiyorlar.

Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Sözcü gazetesine konuşmuş ve Sözcü’de yazı yazmak istediğini belirtmişti. Bu isteğin üzerine ‘gezi’ zekalı malum tayfa yaygarayı koparttı. Yerli ve milli medyayı ‘yandaşlıkla’ ve fikir özgürlüğüne karşıt olmakla suçlayan Sözcü vs. yayın organları iş kendilerine gelince fikir özgürlüğünü bir kenara bırakıp ideolojisine uygun bir şekilde hareket ediyor. Sözcü’nün başyazarlarından Rahmi Turan, yazısında Gökçek’in yazarlık talebine şu yanıtı verdi:

''Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun Sözcü'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!''

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:33
  1. Rahmi Turan
  2. Melih Gökçek
  3. Sözcü gazetesi
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