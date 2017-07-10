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Sözcü'den skandal paylaşım! Millete hakaret etti

Adalet mitingi diye AK Parti mitinginin fotoğraflarını paylaşan Sözcü halka hakaret etti.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:37
Sözcü'den skandal paylaşım! Millete hakaret etti

Terör örgütlerinin savunuculuğunu yaparak Türk halkına ve millet iradesine karşı net tavrını her fırsatta ortaya koyan CHP’nin yayın organı Sözcü iyice küstahlaşarak aşağılayıcı bir karikatür paylaştı. 15 temmuz'da ortaya canını koyarak demokrasiye sahip çıkan Türk milletini hiçe sayan skandal paylaşımda "Demokrasiyi, eğitimsiz, cahil toplumlara öğretmek boşa harcanan çabadır" ifadelerini kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:37
  1. hakaret
  2. sözcü
  3. Gazeteler Haberleri
  • AccAcc1 sa önce
    Adalet düşmanlarından nasıl bir adalet bekleriz ki. CHP nin adalet anlayışını merak edenler Eşref Edip in Kara Kitap ini okusun.
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