Sözcü'den skandal paylaşım! Millete hakaret etti

Terör örgütlerinin savunuculuğunu yaparak Türk halkına ve millet iradesine karşı net tavrını her fırsatta ortaya koyan CHP’nin yayın organı Sözcü iyice küstahlaşarak aşağılayıcı bir karikatür paylaştı. 15 temmuz'da ortaya canını koyarak demokrasiye sahip çıkan Türk milletini hiçe sayan skandal paylaşımda "Demokrasiyi, eğitimsiz, cahil toplumlara öğretmek boşa harcanan çabadır" ifadelerini kullanması sosyal medyada büyük tepki çekti.