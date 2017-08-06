Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
Her fırsatta dine ve milletin değerlerine hakaret eden Sözcü isimli gazete bu kez yayınladığı karikatürle kimden emir aldığını ortaya koydu.06 Ağustos 2017 Pazar 20:25
Milletin inandığı tüm değerlerin karşısında yayın yaparak toplumda nefret tohumları eken Sözcü gazetesi bugün kime hizmet ettiğini açıkladı.
FETÖ soruşturması kapsamında da hakkında soruşturma açılan gazetenin patronu da FETÖ'cülerin en yoğun olarak kaçtığı İngiltere'de.
Bugün Rahmi Turan isimli şahsın köşe yazısının sonunda yayınladığı karikatür Türk vatandaşlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederken Türkiye'yi işgal etmek isteyen güçleri de yücelterek hangi güçlerin emrinde olduğunu kanıtladı.
İşte o alçak karikatür:
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ayran26 dk önce Orantısız zeka böyle bir şey, yanlış olan ne var acaba, vatandaş eli kolu bağlı şekilde değil mi, bir eli yağda bir eli balda da biz mi bilmiyoruz, zam desen alası var, vergi desen verginin vergisi bile alınıyor, terör desen her gün insanlar ölüyor, fetö desen ülkenin en büyük belalarından biri... Eser ertunga32 dk önce Ee ne var bunda hakaret etmek icin ökuz altinda buzagi ariyorsunuz pes artik Şaban şeker48 dk önce Sabah bir akşam bir zamlar unutuldu gecelik faizler u unutuldu hastane ayrımı nerede o günlerdekiinsanlar Teyyo 50 dk önce Çok güzel karikatür. Tam Türkiye yi anlatıyor. Alp54 dk önce Bunlar olmasını umut ettikleri şey.Bekleyindedeniz de bekliyordu.Coni akrabalarınız sizden umudu da bu.""HAKİKAT 15 TEMMUZ "" Bu silleyi yiyen siz bir daha asla ayıkamayacaksınız.Buğday ambarı rüyalarınız olacak.TERÖR yediği darbeyi CUMHURİYET TARİHİNDE YEMEDİ. O fotoğraf sadece beklentiniz. Osman1 sa önce Ellinizi vicdaniniza koyun , yalanmi ? Hicmi doğru tarafi yok ? Net1 sa önce Karikatürde o beğenmedikleri vatandaş .15 temmuzda fetöcülere sözcü zihniyetinevb alayına yumruğu indirdi.hazmedemedikleri işte bunlar.reissoda iyi hazım yapar.Nokta. Abbas1 sa önce Kapatin gitsin, alcaklar yüzyildir ayni oyunlari oynuyor, kendi vatanizda yapamasinlar böyle alcaklik, vatanseverlerin sesi cikmadikca bunlar daha azitacak. Yozgatlı 1 sa önce Karikatür = şaka ile gerçeği çizmek Üsame1 sa önce Keşke kel olan adamı tankın içine koysaymış