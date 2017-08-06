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Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!

Her fırsatta dine ve milletin değerlerine hakaret eden Sözcü isimli gazete bu kez yayınladığı karikatürle kimden emir aldığını ortaya koydu.

06 Ağustos 2017 Pazar 20:25
Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!

Milletin inandığı tüm değerlerin karşısında yayın yaparak toplumda nefret tohumları eken Sözcü gazetesi bugün kime hizmet ettiğini açıkladı. 

FETÖ soruşturması kapsamında da hakkında soruşturma açılan gazetenin patronu da FETÖ'cülerin en yoğun olarak kaçtığı İngiltere'de. 

Bugün Rahmi Turan isimli şahsın köşe yazısının sonunda yayınladığı karikatür Türk vatandaşlarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederken Türkiye'yi işgal etmek isteyen güçleri de yücelterek hangi güçlerin emrinde olduğunu kanıtladı. 

İşte o alçak karikatür:

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 20:25
  1. sözcü
  2. FETÖ
  3. Gazeteler Haberleri
  • ayranayran26 dk önce
    Orantısız zeka böyle bir şey, yanlış olan ne var acaba, vatandaş eli kolu bağlı şekilde değil mi, bir eli yağda bir eli balda da biz mi bilmiyoruz, zam desen alası var, vergi desen verginin vergisi bile alınıyor, terör desen her gün insanlar ölüyor, fetö desen ülkenin en büyük belalarından biri...
  • Eser ertungaEser ertunga32 dk önce
    Ee ne var bunda hakaret etmek icin ökuz altinda buzagi ariyorsunuz pes artik
  • Şaban şekerŞaban şeker48 dk önce
    Sabah bir akşam bir zamlar unutuldu gecelik faizler u unutuldu hastane ayrımı nerede o günlerdekiinsanlar
  • Teyyo Teyyo 50 dk önce
    Çok güzel karikatür. Tam Türkiye yi anlatıyor.
  • AlpAlp54 dk önce
    Bunlar olmasını umut ettikleri şey.Bekleyindedeniz de bekliyordu.Coni akrabalarınız sizden umudu da bu.""HAKİKAT 15 TEMMUZ "" Bu silleyi yiyen siz bir daha asla ayıkamayacaksınız.Buğday ambarı rüyalarınız olacak.TERÖR yediği darbeyi CUMHURİYET TARİHİNDE YEMEDİ. O fotoğraf sadece beklentiniz.
  • OsmanOsman1 sa önce
    Ellinizi vicdaniniza koyun , yalanmi ? Hicmi doğru tarafi yok ?
  • NetNet1 sa önce
    Karikatürde o beğenmedikleri vatandaş .15 temmuzda fetöcülere sözcü zihniyetinevb alayına yumruğu indirdi.hazmedemedikleri işte bunlar.reissoda iyi hazım yapar.Nokta.
  • AbbasAbbas1 sa önce
    Kapatin gitsin, alcaklar yüzyildir ayni oyunlari oynuyor, kendi vatanizda yapamasinlar böyle alcaklik, vatanseverlerin sesi cikmadikca bunlar daha azitacak.
  • Yozgatlı Yozgatlı 1 sa önce
    Karikatür = şaka ile gerçeği çizmek
  • ÜsameÜsame1 sa önce
    Keşke kel olan adamı tankın içine koysaymış
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