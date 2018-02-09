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Sözcü'nün derdi İP'e oylar CHP'den değil MHP'den gitsin!

Meral Akşener'in partisine doldurduğu solcu isimleri haberleştirmeye layık görmeyen Sözcü gazetesi, partiye geçen MHP'lileri köpürterek haber yapıyor.

09 Şubat 2018 Cuma 14:57
Sözcü'nün derdi İP'e oylar CHP'den değil MHP'den gitsin!

YENİAKİT.COM.TR

MHP'den ayrılarak İyi Parti'yi kuran Meral Akşener, siyaset arenasında beklediğini bulamazken, partinin cilalama işlerini laik yobazlığın sözcüsü Sözcü yapıyor...

Bu haberi gazetesinin birinci sayfasına taşıyan Sözcü, Akşener'in bütün ülkücü liderleri partiye topladığı çağrışımı yapan bir başlık attı. Her kitleye şirin görünme çabasındaki Akşener'in İP'inin, CHP'lilerden değil MHP'lilerden oy almasını sağlama çabasındaki Sözcü gazetesi ise bazı eski ülkücü isimlerin İP'e katılışını "Akşener, ülkücü liderleri İYİ Parti'de topladı" başlığıyla 1'inci sayfasından duyurdu.

Sözcü, FETÖ ile anılan partiye katılan isimleri "ülkücü camianın tanımış isimleri" olarak tanımladı.

Yılma Durak, MHP’li Devlet eski Bakanı Reşat Doğru, ve Emekli Tümgeneral ve MHP eski Milletvekili Erdal Sipahi İyi Parti’ye katılmıştı.

İYİ PARTİ'YE EN ÇOK OY CHP'DEN

Geçtiğimiz aylarda Metropoll Araştırma tarafından yapılan seçim anketinin sonucuna göre, İyi Parti'ye oy verecek olan seçmenin yüzde 32'den fazlası CHP'li... 

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:57
  1. Metropoll araştırma şirketi
  2. Reşat Doğru
  3. Erdal Sipahi
  4. Yılma Durak
  5. MHP
  6. iyi parti

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 55 dk önce
    Onların ki, Körler Sağırlar, Birbirini Ağırlar Hesabı. Ayrıca, Bütün FetöcüleriDemek İstemiş.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Disi fetö iyice köpurdu
  • hsnhsn1 sa önce
    milliyetçiyim biri sözcü gibi islam ve milliyetçi düşmanı bir gazeteparçasının övdüğü birpartiye yönelmez herhalde
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