Sözcü yazarı CHP’ye ateş püskürdü! ‘Sizden ne köy olur, ne kasaba… CHP'nin halk ile bir ilgisi yok’

CHP’ye yakınlığı ile bilinen gayrı milli medya kuruluşu Sözcü bile artık CHP’ye karşı sessiz kalamadı. Gazetenin önde gelen yazarlarından Rahmi Turan bugünkü yazısında CHP’ye ateş püskürdü.

İşte Rahmi Turan’ın yazısının ilgili bölümleri:

Sait Balcı'nın yazdığı “CHP neden iktidar olamıyor?” adında bir kitaptan bahsettim. Her yandan CHP'nin “Neden iktidar olamadığına dair” mesajlar yağmaya başladı.

Bunların hepsinden söz etmeme maddeten imkân yok. Bu bakımdan okurlarım beni bağışlasın.

Yakından tanıdığım ve CHP kökenli olduğunu bildiğim elektrik mühendisi ve araştırmacı yazar Semih Kalkanoğlu'nun “Bugünkü CHP'nin halk ile uzak-yakın ilgisi yok ki!” dediği mesajını özetleyerek sizlere nakledeceğim.

“CHP neden iktidar olamıyor?” yazınız çıktığı gün eşimle birlikte kitabı basan TOGAN Yayınları'nın sahibi Sayın İsmail Arlı'yı aradık, onunla da buluşup uzun uzun konuştuk.

Biz aile olarak CHP geleneğinden geliyoruz ama CHP'ye severek oy vermiyoruz. Çünkü bugünkü CHP'nin halk ile bir ilgisi yok.

Ben, araştırmacı yazar olarak Deniz Baykal zamanından beri CHP'nin nasıl iktidar olacağına dair raporlar hazırladım, bir de kitap yazdım Deniz Baykal'a götürüp takdim ettim. Hiç ilgilenmedi. Ben kitabı ve raporu verdim, yüzüne karşı “Sizden ne köy olur, ne kasaba” dedim ve ayrıldım. O gün partiden ailecek ayrıldık.

– Bugün CHP'li vekillerin maalesef halkla hiçbir ilgileri yok.

– Mektup gönderiyoruz, TIK yok!

– Twitter'da, Facebook'ta yazıyoruz, TIK yok!

– Türk halkı perişan, TIK yok!

– Türk tarımı, ülke hayvancılığı bitmiş, TIK yok!

– İşsizlik, çalışabilir nüfusta yüzde 40'ı geçmiş TIK yok.

– Her yıl yapılan üniversite sınavlarına 2 milyon genç giriyor, bunların 350 bini kafadan değişik bölümlere yerleştiriliyor. Kalanı sokaklarda bırakılıyor, TIK yok!

– Milli Eğitim'de büyük öğretmen açığı var, sokaklarda, kafelerde 450 bin öğretmen adayı bulunuyor. Bunlar imam hatipli olmadığı için atamaları yapılmıyor. TIK yok!

– Bu ülkede 11 milyon emekli var. Perişanlar. Sadece bunlar oy verse bir parti iktidara gelir. Ortalama emekli maaşı 750 dolar karşılığı (yaklaşık 2600) Türk Lirası olsun diyorum, savunan yok. CHP bu ülkede “Halk yararına” politika üretemiyor. Sadece mugalata yapıyorlar.