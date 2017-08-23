Sözcü yazarı CHP’ye ateş püskürdü! ‘Sizden ne köy olur, ne kasaba… CHP'nin halk ile bir ilgisi yok’
Gayrı milli yayınları ile kamuoyunun tepkisini çeken Sözcü Gazetesi yazarlarından Rahmi Turan bugünkü yazısında CHP’ye adeta ateş püskürdü. Turan yazısında ‘Sizden ne köy olur, ne kasaba, CHP'nin halk ile bir ilgisi yok’ ifadelerini kullandı.23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:12
CHP’ye yakınlığı ile bilinen gayrı milli medya kuruluşu Sözcü bile artık CHP’ye karşı sessiz kalamadı. Gazetenin önde gelen yazarlarından Rahmi Turan bugünkü yazısında CHP’ye ateş püskürdü.
İşte Rahmi Turan’ın yazısının ilgili bölümleri:
Sait Balcı'nın yazdığı “CHP neden iktidar olamıyor?” adında bir kitaptan bahsettim. Her yandan CHP'nin “Neden iktidar olamadığına dair” mesajlar yağmaya başladı.
Bunların hepsinden söz etmeme maddeten imkân yok. Bu bakımdan okurlarım beni bağışlasın.
Yakından tanıdığım ve CHP kökenli olduğunu bildiğim elektrik mühendisi ve araştırmacı yazar Semih Kalkanoğlu'nun “Bugünkü CHP'nin halk ile uzak-yakın ilgisi yok ki!” dediği mesajını özetleyerek sizlere nakledeceğim.
“CHP neden iktidar olamıyor?” yazınız çıktığı gün eşimle birlikte kitabı basan TOGAN Yayınları'nın sahibi Sayın İsmail Arlı'yı aradık, onunla da buluşup uzun uzun konuştuk.
Biz aile olarak CHP geleneğinden geliyoruz ama CHP'ye severek oy vermiyoruz. Çünkü bugünkü CHP'nin halk ile bir ilgisi yok.
Ben, araştırmacı yazar olarak Deniz Baykal zamanından beri CHP'nin nasıl iktidar olacağına dair raporlar hazırladım, bir de kitap yazdım Deniz Baykal'a götürüp takdim ettim. Hiç ilgilenmedi. Ben kitabı ve raporu verdim, yüzüne karşı “Sizden ne köy olur, ne kasaba” dedim ve ayrıldım. O gün partiden ailecek ayrıldık.
– Bugün CHP'li vekillerin maalesef halkla hiçbir ilgileri yok.
– Mektup gönderiyoruz, TIK yok!
– Twitter'da, Facebook'ta yazıyoruz, TIK yok!
– Türk halkı perişan, TIK yok!
– Türk tarımı, ülke hayvancılığı bitmiş, TIK yok!
– İşsizlik, çalışabilir nüfusta yüzde 40'ı geçmiş TIK yok.
– Her yıl yapılan üniversite sınavlarına 2 milyon genç giriyor, bunların 350 bini kafadan değişik bölümlere yerleştiriliyor. Kalanı sokaklarda bırakılıyor, TIK yok!
– Milli Eğitim'de büyük öğretmen açığı var, sokaklarda, kafelerde 450 bin öğretmen adayı bulunuyor. Bunlar imam hatipli olmadığı için atamaları yapılmıyor. TIK yok!
– Bu ülkede 11 milyon emekli var. Perişanlar. Sadece bunlar oy verse bir parti iktidara gelir. Ortalama emekli maaşı 750 dolar karşılığı (yaklaşık 2600) Türk Lirası olsun diyorum, savunan yok. CHP bu ülkede “Halk yararına” politika üretemiyor. Sadece mugalata yapıyorlar.
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Sina SALIK59 dk önce Sözcü gazetesinin de halk ile bir ilgisi yok. Onlar da bu şekilde tribünlere oynayan haberler yapıp halkı kandırmaya çalışıyor. Yemezler. ali ünlü1 sa önce daha yeni anladınız Yusuf can1 sa önce Uzun uzun arastirmaya getek yok elin yabancisi gelse bir yil kalsa sizin neden iktidar olamadiginizi tak diye anlar ama duzde tik yok,siz ve partliler muslumana dusmsn oldugunuz,millete gobegini kasiyan adam dediginiz,sapkasiz kimseleri zamanida tandogan meydanina sokmadiginiz.kanun cikmadan evvel bir kitsp yazdi diye muslumani daraagacina goturmeniz,rshmetli mendersi asilmadina canak tutugunuz icin bu millet dizi adla litidar yapmaz birde milli atletiniz oldu,rekorlari alt ust edesiniz gunar1 sa önce CHP hümet degilki yazmisin. yanlis adrese yazmis Sözcü yazari Sözügüzel1 sa önce İktidar olamazsınız çünkü sizinançlı değilsiniz. Kuşçu 1 sa önce Aman uyandırmayın daha da gitsin böyle adam kaç seçim kaybetti partinin başında. Anlayamadılar millet kişiye oy veriyor partiye değil... Milletvekilinden Belediye Başkanı na kadar halkı dinledikleri yok. biltopı1 sa önce sözcü nün sözcülüğünü yapın gazete olarak aferin,adam hükümet bir halt yapmıyor diyor.sizde sazan gibi atlamışsınız. Mustafa 1 sa önce chp hiçbir zaman halkın içinde olmadı. olamaz da böyle bir zihniyetleri de yok zaten. mandaci bunlar mandaci. Osmanlı1 sa önce Kamal nanay meral'e.....varyasyonuna geçiş taktikleri başladı mehmet1 sa önce Merhaba sayın yazar ama sanırsam bu hevesin sonunda onların kucagına itecek bu ülkenin insanların korkma AKP onların yoluna giriyor yavaş yavaş ama bunu anlaması için birkayıp yaşaması lazım o zamanda olan ülkeme olacak vatandaşa olacak AKP tiliere duyrulur bu gidişle CHP kafasına uyum saglıyorsunuz...bunuda görmüyorsunuz yol yaptım tünel yaptım magaza actım gerisi yok vatandaşa yüzde 4 zam vererek bu ülkede işsizlik bitmez garibanın karnı doymaz birazda bunu görseniz