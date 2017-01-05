Sözcü paçavrası hangi dinden bahsediyor?

Sözde gazete Sözcü paçavrası ''DİNCİ TERÖRİST'ifadesini kullanmadan edemiyor.

Sözcü paçavrası hangi dinden bahsediyor?
Eklenme: 05 Ocak 2017, 10:14
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Halkının %99'unun İslamı Din olarak kabul ettiğini söyleyen toplumda gelişmeleri duyurma gayesinde olduğunu düşündüğümüz Sözcü PAÇAVRASININ sürekli olarak ''DİNCİ TERÖRİST'' ifadesini kullanması dikkatleri çekiyor.

Bu ifadeyle neyi kasdettiğini açıklaması gerektiğini düşünüyoruz. İslam dinine mensup ve vicdan sahibi insanlarında kabul etmeyeceği eylem ve söylemleri yapan kişilerin Allah'ın dini olan İslam'la ilişkilendirilmesi bizleri rahatsız etmektedir. Müslümanın şiarı şudur; ''Allah'ın dini mükemmeldir, ona uymayan şeyler batıl, ona uyanlar hak'tır''.

Kendilerine şimdi soruyoruz bu bahsetmiş olduğunuz din ''İSLAM DİNİ'Mİ'' ?

 

Islah Haber

 
EtiketlerSözcüDinci terörist
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