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Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret

Sözcü Gazetesi’nde muhabir Ali Ekber Ertürk imzasıyla yayınlanan haberde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sol elle yemek yemekle ilgili verdiği fetvalar konusundaki haberinde Hz. Peygamber’in hadisi şerifindeki ifadeleri skandal başlığıyla duyurması tepki çekti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 21:42
Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret

Sözcü Gazetesi Diyanet’ten bir skandal daha: Sol elle şeytanlar yemek yer” başlıklı haberde Hz Muhammed’in hadislerine dil uzattı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, “Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?” sorusuna verdiği yanıt, Diyanet’in internet sitesinde yer alıyor. Diyanet bu soruya şu cevabı verdi:

HZ. PEYGAMBER UYARDI

“Yeme-içmeyle ilgili genel ilkeleri belirleyen Hz. Peygamber (s.a.s.), sol elle yeme-içmeyi hoş karşılamamıştır. Nitekim o, bu konu üzerinde önemle durmuş; şeytanların sol elle yiyip içtiklerini haber vererek ümmetini uyarmış ve çocuklara sağ elle yemek yemeyi öğretmiştir.

Hz. Peygamber'in sağ elle yeme ve içme konusundaki tavsiye ve irşadlarına uymak her Müslüman'ın vazifesidir. Bu nedenle anne ve babaların çocuklarına diğer yemek adabıyla birlikte sağ elle yeme ve içmeyi de öğretmeleri gerekir. Fizikî bir engel sebebiyle sağ eliyle yiyemeyen kimselerin sol elle yeme içmesinde ise bir sakınca yoktur.”

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 21:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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