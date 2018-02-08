Sözcü boş durmuyor! Algı operasyonu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaları üzerinden algı oluşturmaya çalışan Sözcü Gazetesi, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ÜZERİNE YAZDILAR

Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kurduğu ''Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok'' ifadeleri Erdoğan'ın fotoğrafı üzerine yazıldı. Sözcü'nün bu tutumu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İşte o haber başlığı: