Sözcü boş durmuyor! Algı operasyonu...
Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yer aldığı haber üzerinden çirkin bir algı operasyonu yürütüldü.08 Şubat 2018 Perşembe 15:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaları üzerinden algı oluşturmaya çalışan Sözcü Gazetesi, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi.
ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ÜZERİNE YAZDILAR
Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kurduğu ''Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok'' ifadeleri Erdoğan'ın fotoğrafı üzerine yazıldı. Sözcü'nün bu tutumu sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İşte o haber başlığı:
YORUM YAZ