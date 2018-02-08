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Sözcü boş durmuyor! Algı operasyonu...

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yer aldığı haber üzerinden çirkin bir algı operasyonu yürütüldü.

08 Şubat 2018 Perşembe 15:42
Sözcü boş durmuyor! Algı operasyonu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaları üzerinden algı oluşturmaya çalışan Sözcü Gazetesi, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. 

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ÜZERİNE YAZDILAR

Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kurduğu ''Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok'' ifadeleri Erdoğan'ın fotoğrafı üzerine yazıldı. Sözcü'nün bu tutumu sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İşte o haber başlığı:

 

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 15:42
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • DoğrucuDoğrucu1 sa önce
    Bu ülkede topyekün savaş çıkıp bu haysiyetsiz ejnebileri yok etmedikçe daha çok okuruz beyler bu tip haberleri 15 temmu vb şerefsiz darbeleri yahu reisi anlamıyorum 15 temmuzda bir sözünle döküldük sokaklara deseydinkş bu ülke ve islamı mubin içşn size ölmeyi emrediyorum ne bağdat caddesi ne beşiktaş ve bilimum hainlerin yaşadığı her yer belli taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmazdı bu millet bu ülkede üç tane vatan evladını gözümüzün içine sokarcasına astılar namussuzlar düzmece mahkeme vasıtasıyla ne yaptık salim başol denen şerefsiz yada diğer namussuz üyelerin dirisine yada ölüsüne zarar verebildikmi yok daha neyi tartışıyoruz hala??
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Dogru söylemis sözcu kendini tarif ediyor haysiyet ahlak yalan iftiraci degilmi sözcu kicinizi yirtsaniz erdogan yuzde 65alacak baskan olcak ozaman hergun ruyanizda göreceksiniz reisi vesselam
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