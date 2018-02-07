Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Söz konusu İslam düşmanlığı olunca ulusalcı kafa 'Adnancı' oldu

Aydınlık yazarı Rıza Zelyut, köşesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tepkisi karşısında Adnan Oktar'ın verdiği ahlaksız sözleri savundu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 16:08
Söz konusu İslam düşmanlığı olunca ulusalcı kafa 'Adnancı' oldu

Söz konusu İslam'a saldırmak olunca hemen atlayıveren Aydınlık'ın ulusalcı yazarı Rıza Zelyut, İslam'ı hakaret edercesine 'çıplak' kadınlarla yan yana getirmeye çalışan Adnan Oktar'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eleştirisine verdiği ahlaksız cevabı savundu.

ADNAN OKTAR'I HOCA İLAN ETTİ

Adnan Oktar'ı savunmak ona kalmış gibi destek veren Zelyut, “Adnan Hocacı oldum” başlığıyla Adnan Oktar'ı 'hoca' ilan ederken skandala imza attı ve şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Hoca diye bilinen Adnan Oktar’a, ‘İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi bozulmuş!’ dedi ya cevap gecikmedi. Oktar, Erbaş’a dedi ki: ‘Kerhanelerden, şans oyunlarından, kumardan, içki fabrikalarından alınan vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi?’

Yerden göğe kadar haklı...

İslam’da en büyük suç ve günah olan beytülmal (hazine) yağmalanırken, yoksullar işsizlikten kendisini yakarken susan Diyanet İşleri’nin Muhammet İslamı’nı temsil etmesi mümkün değildir.”

ADNAN OKTAR'A AÇILAN DAVALARDAN RAHATSIZ OLDU

Yazısında “Bir de Edirne’deki imamlar Adnan Oktar’ı mahkemeye vermişler!” sözleriyle Adnan Oktar'a açılana davalardan rahatsız olduğunu dile getiren Zelyut "İmam efendiler! Yalan mı? Aldığınız maaşın içinde o alengirli yerlerden toplanan vergilerin payı yok mu? Öyle çok dindar iseniz yemeyin o paraları..." ifadelerini kullandı.

OSMANLI'YA İFTİRA ATTI

Ayrıca yazısında Osmanlı'ya olan kinini de kusan Zelyut "Adnan Hoca’ya kız oynatıyor diye saldıranların TV’lerde elleri zilli oğlan oynattıklarını görmeyenler, şu meşhur Osmanlı ataları gibi yaşamak peşindeki gulamparalardır.” sözleriyle skandallara imza attı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 16:08
  1. Rıza Zelyut
  2. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  3. Adnan Oktar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, 6 eksikle antrenmana çıktı
    1. Trabzonspor, 6 eksikle antrenmana çıktı
    2. Edirne'de 500 köpek kayboldu iddiası
    3. ABD'nin büyük endişesi: Türkiye..
    4. Bağcılar’ın dev projesi ‘Şehr-i..
    5. Aziz Yıldırım'dan Mehmet Tahir..
    6. Hakkari'de PKK kıyafetli fotoğrafa..
    7. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a..
    8. Ordu'da karla mücadele havadan..
    9. 300 koyun+maaş hareketliliği!..
    10. Almanya'da ölen Türk aile dualarla..
    11. Brezilya'da son 15 yılda 35 bin "köle"..
    12. Donald Trump Pentagon'dan askeri geçit..
    13. Bakan Özhaseki: 'Yılda 500 bin konutu..
    14. Afrin'deki teröristlere bilgi..
    15. Erdoğan gündeme getirdi! Hükümet..
    16. 4 yaşındaki Efe, kalp krizinden öldü
    17. Adis Jahovic'ten Tamer Tuna'ya..
    18. CHP'den 'Gerekirse ben de giderim'..
    19. Uçağı düşürülen Rusya'dan flaş karar!
    20. Mehmetçik bir köyü daha teröristlerden..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...