Söz konusu İslam düşmanlığı olunca ulusalcı kafa 'Adnancı' oldu

Söz konusu İslam'a saldırmak olunca hemen atlayıveren Aydınlık'ın ulusalcı yazarı Rıza Zelyut, İslam'ı hakaret edercesine 'çıplak' kadınlarla yan yana getirmeye çalışan Adnan Oktar'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eleştirisine verdiği ahlaksız cevabı savundu.

ADNAN OKTAR'I HOCA İLAN ETTİ

Adnan Oktar'ı savunmak ona kalmış gibi destek veren Zelyut, “Adnan Hocacı oldum” başlığıyla Adnan Oktar'ı 'hoca' ilan ederken skandala imza attı ve şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adnan Hoca diye bilinen Adnan Oktar’a, ‘İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi bozulmuş!’ dedi ya cevap gecikmedi. Oktar, Erbaş’a dedi ki: ‘Kerhanelerden, şans oyunlarından, kumardan, içki fabrikalarından alınan vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi?’

Yerden göğe kadar haklı...

İslam’da en büyük suç ve günah olan beytülmal (hazine) yağmalanırken, yoksullar işsizlikten kendisini yakarken susan Diyanet İşleri’nin Muhammet İslamı’nı temsil etmesi mümkün değildir.”

ADNAN OKTAR'A AÇILAN DAVALARDAN RAHATSIZ OLDU

Yazısında “Bir de Edirne’deki imamlar Adnan Oktar’ı mahkemeye vermişler!” sözleriyle Adnan Oktar'a açılana davalardan rahatsız olduğunu dile getiren Zelyut "İmam efendiler! Yalan mı? Aldığınız maaşın içinde o alengirli yerlerden toplanan vergilerin payı yok mu? Öyle çok dindar iseniz yemeyin o paraları..." ifadelerini kullandı.

OSMANLI'YA İFTİRA ATTI

Ayrıca yazısında Osmanlı'ya olan kinini de kusan Zelyut "Adnan Hoca’ya kız oynatıyor diye saldıranların TV’lerde elleri zilli oğlan oynattıklarını görmeyenler, şu meşhur Osmanlı ataları gibi yaşamak peşindeki gulamparalardır.” sözleriyle skandallara imza attı.