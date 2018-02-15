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Söz dizisindeki 'Siyon Yıldızı' skandalının ardından açıklama geldi

Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcılığıyla da dikkat çeken yapımcı şirketten Söz dizisinin son bölümünde büyük tepki toplayan 'Siyon Yıldızı' için açıklama geldi.

15 Şubat 2018 Perşembe 21:16

Özel kuvvetler askerlerinin hayat hikayesini anlatan Söz dizisinin son bölümünde 'Siyon Yıldızı'nın yansıtıldığı zemin büyük tepki çekti. 'Siyon Yıldızı' skandalının ardından dizi yapımcısı Tims&B Productions açıklama yaptı.

Osmanlı'yı karalayan Muhteşem Yüzyıl'ın da yapımcılığıyla dikkat çeken yapım şirketi açıklamada görünütünün 'ışık yansıması'ndan kaynaklandığını iddia etti. Görüntünün "istenmeden, planlanmadan" oluştuğunu ileri süren Tims&B Productions'ın açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında 'Bütünleştirici' unsurunu esas aldığını ve şehitlerimizin duruşuna ve ruhuna sadık kaldığını" iddia etti. "34. Bölümde bir sahnede tamamen ışık yansıması olarak yerde çıkan bir gölge şekli yanlış anlaşılmalara neden olmuştur." ifadelerinde bulunan şirket "Bu durum kesinlikle istenmeden, planlanmadan ve oyuncularımızın sahne içerisindeki dizilimlerinden ötürü, anlık bir ışık yansıması ile tesadüfen meydana gelmiştir. Bilinçli hiçbir durum söz konusu değildir." ifadesinde bulundu. 

Herhangi bir özür de dilemeden 'yanlış anlaşılma' olarak geçiştiren şirket, "Çok büyük bir hassasiyet ile çalışmaktayız" iddiasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 21:16
  1. Tims&B Productions
  2. Söz dizisi
  3. Söz dizisi siyon yıldızı skandalı
  4. Muhteşem Yüzyıl

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