Soyunma odasında neler yaşandı?

Lyon deplasmanında son dakikalara kadar çok başarılı bir maç çıkarmasına rağmen Morel'in golünde yaptığı büyük hatayla 2-1'lik yenilgiye zemin hazırlayan kaleci Fabri maçtan sonra adeta kendini yedi, bitirdi. Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan İspanyol file bekçisini başta kaptan Tolga Zengin olmak üzere takım arkadaşları teselli etti.



Karşılaşmanın ardından soyunma odasına başı önde giren ve şok yenilgi nedeniyle kendini suçlayan Fabri'ye sahip çıkan siyah-beyazlı oyuncuların, "Bu sonuç hepimizin hatası. Kendi elimizle son dakikalarda maçı rakibe hediye ettik. Son bölümlerde çok fazla pas hatası yaptık. Rakibin bu şekilde üzerimizde baskı kurmasına izin vermemeliydik. Artık kendini üzme. İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.



Teknik Direktör Şenol Güneş'in de son derece üzgün olan Fabri'ye moral vermeye çalıştığı belirlendi. İspanyol kaleciyi riskli hareketleri nedeniyle daha önce birçok kez uyaran Güneş'in, "Günahıyla, sevabıyla olanlar oldu. Artık bu maçı unutalım, rövanşa bakalım. Futbol hatalar oyunudur. Yanlışlarımızdan ders çıkarıp bir daha yapmamak lazım. Bu yenilgiyi telafi edebiliriz. Rövanşta gerekli skoru elde ederek turu geçeceğimize inanıyorum" diyerek hem Fabri'ye hem de diğer oyunculara destek verdiği aktarıldı.



Başkan sinirlendi

Karşılaşmayı tribünden takip eden Başkan Fikret Orman ve bazı yöneticilerin ise sinirli bir şekilde stattan ayrıldıkları belirlendi. 1-1'lik beraberliği tur için yeterli gören Orman'ın, Fabri'nin yaptığı hataya bir hayli kızdığı kaydedildi.