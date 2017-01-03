Soyunma dolabı nedir? Çelik dosya dolabı ve soyunma dolabı nereden alınır?

İşyerinizde ya da evde bulunan tüm odaların dosya ve evraklarla dolu olması sorununa bir çözüm arıyorsanız bu yazıyı okumadan çözüm bulmak için bir adım atmayın. Size vereceğimiz tavsiyeler sayesinde, daha düzenli bir hayatınız olacak. Aynı zamanda, daha konforlu bir hayata da kavuşmanız mümkün olacak.

Kurumlarda kullanılmak üzere birçok ürün üretilmektedir. Tamamen çalışanın iş hayatını kolaylaştırabilmek adına yapılan bu ürünler birçok tasarım ve fiyat ile karşımıza çıkmaktadır. Çelik personel soyunma dolabı genellikle hastane çalışanları için önem taşımaktadır. Dolaplarda giysi, çanta, forma ve hatta özel eşyalarını da muhafaza eden personel için güvenlik tek önceliktir.

Dosya Dolapları Ne İşe Yarar?

Dosya dolabı pek çok işyerinde bulunan evrakların ve dosyaların düzenli olarak arşivlenmesine yardımcı olan, düzenleyici eşyalardan bir tanesidir. Mesleğinizden dolayı çok fazla evrak bulunduruyorsanız ve dosyalasanız da evraklarınızı bulmakta güçlük çekiyorsanız bir dosya dolabına ihtiyacınız var demektir. Bir dosya dolabı edindikten sonra etrafınızdaki tüm dağınıklıktan nasıl bir anda kurtulabildiğinize siz de şaşıracaksınız. Temizlik açısından da dosya dolabı edinmek önemlidir. Açık bir yerde dağınık şekilde duran evraklar, dosyalar ve klasörler tozların artmasına sebep olacaktır. Daha temiz ve daha düzenli şekilde durmasını istediğiniz evraklarınızı ve dosyalarınızı kapalı ya da açık modelleri bulunan dosya dolaplarında muhafaza edebilirsiniz.

Personelin Kullanım Alanları

Kurumların, çalışanlarına sunduğu birçok kolaylık mevcuttur. Bunlar arasında özel eşyalarını ve giysilerini muhafaza edebilecekleri dolaplardır. Bu çelik dolapların kullanım açısında güvenli olması personel için fazlası ile önemlidir.

Dolapları dilediğiniz renk ve boyutta yaptırarak kullanımını rahatlatabilirsiniz. Personel soyunma odalarına yerleştirilecek olan bu dolapların, çalışan sayısına göre yapılacak olması boyutlarını belirleyecektir. Eğer istihdam ettiğiniz çalışan sayısı az ise uzun dikdörtgen dolaplar yaptırarak personelinizin daha rahat kullanmasını sağlayabilirsiniz. Hatta içlerine askılık koyarak forma ve benzeri özel giysilerini daha düzgün muhafaza etmelerini sağlayabilirsiniz. Eğer istihdam ettiğiniz çalışan sayısı fazla ise raflı sistem uygulayarak kare dolaplar tasarlatabilir ve kullanım yeri açısından kendinize uygun durumlarda kullanabilirsiniz.

Bunların yanı sıra dolapların çelik olması her zaman daha avantajlı olacaktır. Hem görünüm açısından resmi bir düzen getirecektir hem de güvenlik açısından sizi rahatlatacaktır. Sadece kilitleyerek eşyalarını muhafaza etmenize yardımcı olacak bu dolapları gönül rahatlığı ile kurumunuzda kullanabilir, çalışanlarınıza memnun edebilirsiniz.

Dosya Dolapları Nerede Kullanılır?

Dosya dolapları pek çok sektörde faaliyet gösteren farklı işyerlerinde kullanılmaktadır. Eğitim sektöründe hizmet veren okullarda, turizm sektöründe hizmet veren oteller ve turizm bürolarında, serbest çalışılan bürolarda ve diğer tüm ofis tipi çalışma yerlerinde çelik dosya dolabına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanında devlet kurumlarında çok sayıda dosya dolabı bulunmaktadır. Evde dosya dolabı kullanımı yaygın olmasa da evden çalışıyorsanız, evinizde dosya dolabı bulundurmanız gerekebilir. Evinizdeki diğer eşyalarınızla ve dekorasyonunuzla uyum sağlayacak modelde dosya dolabı bulmanız da mümkündür. Farklı renkleri, desenleri ve ana malzemeleri bulunan dosya dolaplarından bir tanesi beğeninizi kazanacaktır. Dosya dolabı edinmeniz halinde karmaşık görüntüden, düzensizlikten, evrak kaybetmekten ve evraklarınızı koyacak yer bulamamaktan kurtulacaksınız.

Dosya Dolaplarının Fiyatları Ne Kadardır?

Bir dosya dolabı edinmeye karar verdiyseniz öncelikle internet üzerinde biraz araştırma yapmanızda fayda var. Daha önce bu tür dolaplardan satın almış ve kullanmış olan arkadaşlarınızın tavsiyelerini de alabilirsiniz. Hem kaliteli hem de bütçenize uygun dolap bulmakta sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü bu tür dolapların üretimini ve satışını yapan pek çok farklı firma bulunuyor. Bunlar arasında en çok güvendiğinizi seçebilirsiniz. Çelik dosya dolabı fiyatları bulunulan şehre, dolabın ebatlarına, açık ya da kapalı olmasına göre farklılık gösterebiliyor. Daha güvenli ve kullanışlı olan çelik dosya dolapları 300 Türk lirasından başlayan fiyatlarla satılıyor. Daha ucuz bir dolap almak istiyorsanız, 130 dosyadan daha az sayıda dosya alabilen, daha küçük boyutlara sahip çelik dosya dolaplarına bakmalısınız. Çelik dosya dolabı gri renkte daha çok sayıda üretiliyor ve satılıyor. Ancak dilerseniz başka bir renk dolap da edinebilirsiniz. Bu halde, dolap daha maliyetli olacaktır. Ancak istediğiniz ve sevdiğiniz renkte bir dosya dolabına sahip olacaksınız. Dosyalarınıza bir yer bulmak için daha fazla beklemeyin.

Tüketicinin Bütçesine Uygunluğu

Evet, bu ve bunun gibi birçok kolaylaştırıcı ürün kullanılması kaçınılmaz ürünlerdir. Fakat bu ürünleri satın alırken kaliteli ve kullanışlı malzeme tercihinin yanı sıra uygun fiyat şartı da göz ardı edilmemelidir. Tüketicinin bu ürünleri toplu alım yapacağını ve uzun süre kullanacağı düşünürseniz mutlaka uygun fiyatlı satış yapıyor olmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Eğer çok tasarımsal ürünler seçmeyecekseniz çelik, plastik ya da cam gibi ürünlerden yapılan dolapların fiyatları uygundur. Bütçenize göre rahatlıkla alışveriş yapabileceğiniz yerler bulabilirsiniz. Bunların arasında çelik personel soyunma dolapları en uygun fiyat garantisini veren üründür. Kullanımı çok eskiye dayanır olmasından ve yaygın oluşu durumundan kaynaklanan uygun fiyat garantisi ile araştırma yapmadan da rahatlıkla sahip olabileceğiniz bir üründür.

Her şeyden önce bunun gibi ürünlerin kullanılma zorunluluğu olduğu yerlerde mevcuttur. Mesela, askerlerin bulunduğu kışlalarda ki koğuşlarında mutlaka çelik malzemeli dolapları vardır. Güvenliği açısından özellikle tercih ediliyor olması sizlerin de kullanmaktan çekinmemenize örnek olmalıdır. Personelinizin rahatlığı ve onları düşünür olmanızdan kaynaklanan motivasyonu için kaçınılmaz bir üründür.

Spor salonları, yatılı okullar ve benzeri birçok yerde daha rastlayabilirsiniz. Kare, dikdörtgen, dar ya da uzun hatta raflı ya da askılık birçok model de üretimini yaptırabileceğiniz dolaplara sahip olmak için dilediğiniz yerde araştırma yapabilirsiniz. Sanal ortamda bile sahip olabileceğiniz güven, kalite ve uygun fiyat garantisi veren firmalar bulabilirsiniz. Kurumunuzu, personelinizi ya da müşterinizi memnun etmenin sizin elinizde olduğunu unutmayınız.

Kaynak: http://www.gokerler.com.tr