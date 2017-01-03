Soytarı Barbaros Şansal hakkında tutuklama istemi

Soytarı Barbaros Şansal, halkı, kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Soytarı Barbaros Şansal hakkında tutuklama istemi
Eklenme: 03 Ocak 2017, 18:55
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Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından modacı Barbaros Şansal hakkında tutuklama talep edildi.

"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından hakkında işlem yapılan Şansal, burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdi.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile getirildiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

 
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