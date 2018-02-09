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Soysuz darbeci Sisi ‘Birinci Selim’ tabelasını kaldırttı!

Darbeci Sisi’nin yönetimindeki Mısır’da Osmanlı ve Türk düşmanlığı hat safhaya ulaşmış durumda. İsrail kuklası Sisi’nin Kahire Valisi Atıf Abdülhamid, verdiği talimatla Zeytin semtindeki 'Birinci Selim Caddesi'nin ismini değiştirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 09:06
Soysuz darbeci Sisi ‘Birinci Selim’ tabelasını kaldırttı!

 YENİAKİT.COM.TR -  Mısır’da seçimle başa gelmiş Muhammed Mursi’yi sinsi bir darbeyle devirerek diktatörlüğünü ilan eden Abdülfettah es-Sisi'nin Türkiye ve Osmanlı nefreti bitmek bilmiyor. İsrail’in kuklası olarak her platformda Türkiye’ye karşı ABD ve İsrail’in yanında saf tutan Sisi yönetimi Mısır’da Osmanlı izlerini silmek için yoğun çaba sarfediyor.

'BİRİNCİ SELİM' TABELASINI KALDIRDILAR!

Yavuz Sultan Selim’in fethi ile yüzyıllardır Osmanlı toprağı olmuş Mısır’da Osmanlı izlerini yok ederek bölge insanının Türkiye ile olan gönül bağını koparmaya çalışan Sisi’nin son hamlesi Kahire’den geldi. Hilvan Üniversitesi Tarih Bolümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Sabri, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in binlerce Mısırlıyı katlettiği ve Osmanlı’nın Mısır’ı sömürdüğü hezeyanını dile getirdi. Bunun üzerine Kahire’nin Zeytin semtindeki Birinci Selim Caddesi'nin ismi değiştirildi.

İSMİNE BİLE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR!

Kahire Valisi Atıf Abdülhamid, önerinin valilik bünyesinde değerlendirilerek caddenin isminin değiştirilmesine karar verildiğini söyledi. Abdülhamid, caddeden ‘Birinci Selim’ adının silinerek yerine Mısır Silahlı Kuvvetlerinden ölen bir askerin adının verileceğini belirtti.

Osmanlı padişahlarının ismine bile tahammül edemeyen ve batılı güçlerin kuklası haline gelen Sisi yönetimi İsrail ve ABD’nin isteğiyle Türkiye ve Türkiye düşmanlığını her defasında gösteriyor. Filistin2i işgal ederek binlerce Müslümanı katleden İsrail'e tek laf edemeyen hatta siyonistlerle kolkola giren Mısır yönetimi, Suriye ve Irak'ta milyonlarca Müslümanın kanına giren ve işgal kuvveti olarak halen o topraklarda bulunan ABD'nin sözünden ise çıkmıyor. 

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:06
  1. Mısır
  2. Abdülfettah es-Sisi
  3. tabela
  4. birinci selim

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  • müslimmüslim55 dk önce
    eeee siz yardım etmezseniz olacağı budur. mursiye turizmi öneren kemalist vesayetçiler.
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