Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Soylu'nun talimatını uygulayan Emniyet Müdürü: Gerekirse kafalarını kıracağız

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun polislere verdiği 'ayak kırma' talimatını doğru anladıklarını söyledi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:43
Soylu'nun talimatını uygulayan Emniyet Müdürü: Gerekirse kafalarını kıracağız

Adıyaman'da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Adıyaman'a gelen bir yolcu otobüsünü Gölbaşı ilçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeta'nın da katıldığı aramada otobüsteki valizlerden birinde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken valizin sahibi olduğu belirlenen yolcular M.Ç. ve S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Operasyonu değerlendiren İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatının bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmış olabileceğini ancak kendilerinin talimatı doğru anladıklarını belirtti. Alper, uyuşturucuyla mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Yakalanan bonzainin piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira civarında. Adıyaman'da daha önceden böyle büyük miktarda bonzai yakalaması olmadı. Hatta çevre illerde baktığımızda bonzai anlamında yüklü miktarda bu şekilde bir yakalama olmamıştı. Bu anlamda bataklığın kurutulmasına yönelik bir çalışma olduğunu değerlendirebiliriz. Adıyaman ilimize uyuşturucunun girmesine müsaade etmemeye çalışıyoruz, çalışacağız. Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir" demişti. Soylu'nun bu sözleri Türk Ceza Kanunu'na aykırı olarak değerlendirilmiş, Soylu yanlış anlaşıldığını söylese de hükümet ve Cumhurbaşkanlığı tarafından destek görmüştü.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:43
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O lüks aracın sahibi belli oldu! Meğer...
    1. O lüks aracın sahibi belli oldu!..
    2. HDP'yi çıldırtmıştı, yenileri geliyor
    3. Rusya'dan skandal Türkiye kararı!
    4. Rusya'dan İsrail açıklaması
    5. AK Partili belediye başkanı..
    6. Bozdağ'dan flaş açıklama: Öyle bir..
    7. Arda Turan'ın sözleşmesinde dikkat..
    8. Barcelona'dan Arda Turan'a veda mesajı
    9. Başbakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Konuştum..
    10. Denizli'de öğretmene düşük not dayağı
    11. Adıyaman'da göçük: 1'i ağır 2 yaralı
    12. 2 bin 500 güvenlik görevlisi alınacak!..
    13. Galatasaray'dan dev anlaşma!
    14. Esed rejimi Doğu Guta'ya klor gazıyla..
    15. Kars'ta vatandaşların karla mücadelesi
    16. Adana'daki çete operasyonu
    17. TSK vurmaya başladı! Bombardıman..
    18. Iğdır’da kaçak sigara operasyonu
    19. Soylu'nun talimatını uygulayan Emniyet..
    20. Hatay'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.01.2018
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı