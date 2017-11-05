Soylu'dan TÜSİAD'a sert tepki: Akıl veriyorlar, 'bitirin' diye

Soylu, Yol-İş Sendikası tarafından Ortahisar ilçesinde yaptırılan Yol-İş Holiday Trabzon Otel’in açılışındaki konuşmasında, TÜSİAD Başkanının olağanüstü halin kalkması gerektiğini söylediğini belirterek, "Trabzon'da ayakkabıcılıkta, bakırcılıkta, kuyumculukta iyi işler yapanlar var. Ben bunları bilmeden ahkam kesebilir miyim? Böyle bir şey yapabililir miyim? Yapamam." ifadesini kullandı.

"Türkiye’nin önemli sivil toplum örgütlerinden birisinin başkanı bir sor bize bakalım, 'Türkiye niye OHAL'de ve bu OHAL kime?" diye soran Soylu, şöyle devam etti:

"Ama birilerinin üfürmesiyle beraber Türkiye'nin OHAL şartlarını ortadan kaldırmasını istiyorsun. Tam FETÖ ile mücadelemizin ortasında. Peki OHAL'de Türkiye ne durumda? Ekonomimiz ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdü, şimdi yüzde 7 büyüyeceğine yönelik birtakım similasyonlar var."

"Akıl veriyorlar, 'bitirin' diye"

Soylu, Antalya'ya geçen yıl 6 milyon 200 bin turist geldiğini, 2017'nin 10 aylık döneminde bu sayının 9 milyon 600 bine ulaştığını ve yıl sonu itibariyle de 10 milyon 500 bine çıkmasının beklendiğini dile getirdi.

Van'ı geçen yıl 230 bin turistin ziyaret ettiğini, şu anda rakamın 460 bine yaklaştığını belirten Soylu, yıl sonu itibariyle de 550 bin turist beklentisi olduğunu söyledi.

Soylu, bu yıl Mardin'i 2,5 kat, Batman'ı 2 kat ve Diyarbakır'ı da 2 kattan daha fazla turistin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim olağanüstü halimiz hayatın olağan akışının sağlıklı bir şekilde gidebilmesi için terör örgütlerine ve marjinal gruplara yönelik bir olağanüstü hal olarak ortaya konulmaktadır. Akıl veriyorlar, 'bitirin' diye. Tamam bitirelim. FETÖ'den adam tutuklanıyor, ifadesi alınıyor diyor ki 'ben bununla beraber bu işi yaptım. Bunla beraber bunu gerçekleştirdim.' Örgütü ancak çözebiliyoruz. Örgütü çözebilmek için sadece ByLock, sadece 15 Temmuz gecesi hain eylem girişimlerini gerçekleştirenlerin sabitlenmesi yetmiyor ki. Bu örgüt aynen PKK gibi on yıllardır bu ülkenin başına musallat olmuş, bu ülkeyi yönetebilmek ve bu ülkeyi başkalarına peşkeş çekebilmek için en derinlere sızmış bir örgüt."

"Amerika'da en elebaşısı korunuyor"

"Ne yapmak istiyorsunuz?" diye soran Soylu, şunları söyledi:

"PKK’nın da elebaşları, DHKP-C’nin de elebaşları, FETÖ'nün de elebaşları Almanya'da korunuyor ve muhafaza ediliyor. Amerika'da en elebaşısı korunuyor. Balkanlar'da, Orta Asya'da hala etkinler. Sonra TÜSİAD Başkanımız oradan diyor ki 'olağanüstü hali kaldıralım.' Yani elimizi kolumuzu bağlayalım hiçbir işlem yapamayalım, bizim başımıza gelen felaketlerin geleceğimizdeki nesillerimizin başına gelmesi için de oyun alanını onlara istedikleri gibi açalım. Türkiye ajanların memleketi haline gelebilsin. Türkiye herkesin istediği gibi oyun kurabileceği bir memleket haline gelebilsin."

Soylu, "Başbakan, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, bütün bakanları bu işlerle meşgul oluyor. Ne yapıyoruz acaba biz? Niye gecenin saat 3'üne, 4'üne kadar uyumuyoruz? Niçin çaba sarfediyoruz? 15 Temmuz’dan önce toplam 24 bin emniyette müdür ve amirimiz söz konusuydu. Şu anda 8 bin tane var. Nasıl beceriyoruz bu kadar işi?" diye konuştu.

Olağanüstü halden ne öğrencilerin ne de esnafın hiçbir şekilde etkilenmediğini ifade eden Soylu, "Fransa’nın en önemli caddelerinde elinde en ağır makineli silahların bulunduğu özel hareket polisleri geziyor. İngiltere’de meydanlarda 30’ar dakikalık şok uygulamalar herkese gerçekleştiriliyor. Bütün dünyada güvenlik açısından 'acaba DEAŞ ne yapar? Acaba diğer örgütler ne yapar?' diye tedbirler alınmaya çalışıyor. Türkiye kalkanlarını açacak ve Türkiye açtığı kalkanlarla beraber her gün 'acaba ne yapacağız.' diye herkes endişe içinde olacak." dedi.

"Türkiye eski Türkiye değil"

Soylu, şunları kaydetti:

"Sonra? Hayatın olağan akışını bir şekilde sıkıntıya sokabilmek için gerçekleştirilen bu eylemlere Türkiye'nin teslim olmasını, Gezi'de yaptıklarını, 17-25 Aralık darbesinde gerçekleştirdiklerini, 15 Temmuz'da yaptıklarını bir başka versiyonla bizim önümüze koymak isteyecekler. Türkiye eski Türkiye değil. 2 bin, 3 bin dolarlık bir Türkiye değil. 'Acaba insansız hava aracını İsrail bize verir mi vermez mi?' diye endişe eden bir Türkiye değil. Allah'ımıza şükürler olsun bugün dünden daha iyiyiz ama yarın bugünden çok daha iyi olacağız. Hedefimiz doğrudur ve biz dünyanın 10 büyük devletinden birisi olacağız."

Bakan Soylu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın konuşmasında, "Birileri ölmeyi bayılmak zannediyor. Bu toprağın üstü de bu toprağın altı da bizim vatanımız." dediğini anımsatarak, "Belli makamlarda olunabilir ama en önemli makam halkın makamıdır, milletin makamıdır." diye konuştu.

Soylu, Trabzon'da turizmde yaşanan hareketliliğe, kente yönelen yatırımlara da değindi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Soylu ve protokol üyeleri otelin açılışını yaptı.

Açılışa Vali Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ve diğer ilgililer katıldı.