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Soylu'dan bomba çıkış: Kırın ayağını, suçu bana atın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na katıldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:42
Soylu'dan bomba çıkış: Kırın ayağını, suçu bana atın

Toplantının açılış konuşmasını yapan Soylu, dünyanın gelişen teknolojinin sebep olduğu yeni suç türleri ve mevcut suçların kapasitesinin artması tehlikesi ile karşı karşı kaldığını söyledi. Eskiden sadece haşhaş yapraklarıyla veya kenevirden yapılan uyuşturucu ile mücadele ettiklerini belirten Soylu, şimdi karşılarına çok daha öldürücü sentetik uyuşturucuların çıktığını, bu tür uyuşturucuların önemli bir tehdit olduğunu vurguladı.

Uyuşturucu tehdidine dikkat çeken Soylu, uyuşturucu meselesinin dünyanın üzerine dağdan düşen bir çığ gibi geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Uyuşturucu yeni icat olmuş bir şey değil ancak türleri, çeşitleri, imalat yöntemleri, tahribat kapasitesi, fiyatı, yani bütün çehresi değişti. Laboratuvar ortamında üretimiyle çeşitliliği ve öldürücü etkisi arttı. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde milyon kişi başına AB vaka ortalaması 21.3'tür. Türkiye'de bu sayı henüz 10 vaka olarak tespit ediliyor. Dünyanın ekim yapılamayan yerlerinde laboratuvarda kat kat daha fazla öldürücü uyuşturucular yapılıyor ve bunların ham maddeleri bazı tıbbi malzemelerin de ham maddesi olduğu için engellenmesinde ciddi sorunlar çıkabiliyor. Sürekli kamuoyuyla paylaştığımız bir rakam var. PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelir 1.5 milyar dolar. Bu az bir para değil. Bunların her birisi silah olarak ülkemizin huzurunu kaçırmak, milletimizin birliğine saldırı olarak geri dönmektedir ve bu bizim için önemli bir problem ve sorun alanıdır."

"KIRIN AYAĞINI"

Okullarda alınan güvenlik tedbirlerinin devam edeceğine vurgu yapan Soylu, "81 ilimizde 7 kez okul çevrelerinde huzur uygulamaları yaptık. Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafasına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. Ben bir buçuk yıldır bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman gereğini yerine getirin" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 14:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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