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Soylu'dan 'Ayaklarını kırın' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde MEB Şura Salonu'nda bir toplantıda söylediği sözlerle gündeme gelen Bakan Soylu, konu hakkında açıklama yaptı.

05 Ocak 2018 Cuma 09:24
Soylu'dan 'Ayaklarını kırın' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde MEB Şura Salonu'nda düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile verdiğimiz mücadeleye değinmiş ve çok konuşulan sözler söylemişti. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Soylu, polislere, "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmaksa yatarız." demişti. 

Soylu'dan bomba çıkış: Kırın ayağını, suçu bana atın

Bakan Soylu'nun bu sözlerinin ardından, çok sayıda siyasi isim konuyla ilgili açıklama yapmış ve konuyu çarptıranlar Soylu'yu eleştirse de, Süleyman Soylu'nun bu sözleri 'durumun ciddiyetini vurgulamak için' söylediğini savunanlar da olmuştu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, sessizliğini ulusal yayın yapan bir gazeteye bozdu. Soylu, "Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım." dedi.

BAŞKA TÜRLÜ DİKKAT ÇEKEMEYİZ

Gazetecinin, "Siz de mi yargıya güvenmiyorsunuz? Neden öyle dediniz?" sorusuna Soylu şu cevabı verdi: 

"Yargıya güveniyorum, çünkü bu konuda görevini tam yapıyor. Ben olayın büyüklüğüne dikkat çekmek için bu ifadeyi kullandım. Kararlı olmalıyız, kararlılığımızı göstermeliyiz. Başka türlü dikkat çekemeyiz. İki yıldır bunu söylüyorum, hiçbir polis gidip ayak kırmadı."

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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