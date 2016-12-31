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Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Dünyanın efendileri diyorlar ki 'Ya bizim dediğimizi yaşar ya bizim dediğimizi yapar, ya kurallarımıza uyarsınız, ya sizin millet olma hüviyetinizi ortadan kaldırırız.' Belki eski Türkiye buna meydan okuyamazdı ama yeni Türkiye bugün buna meydan okumaktadır" dedi.

Soylu: Yeni Türkiye meydan okuyor
Eklenme: 31 Aralık 2016, 18:39
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, bazı AK Parti milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'ndan bir heyet ve iş adamlarıyla geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Yüksekova'nın sadece bir ticaret merkezi değil, eğitim merkezi de olmasını istediklerini belirtti.

İlçedeki havaalanından her gün onlarca seferle Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına insanlarımızın gitmesini istediklerini anlatan Soylu, "Bizi birbirimizi anlamaktan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Buna 'hayır' demeliyiz. DEAŞ, FETÖ, PKK, KCK terör örgütü var. Bakın, bize öğretilenler bellidir. Öğretilenler net ve açıktır. Bizim için insan yaratılmışların en şereflisidir ve biz o insanı ki bu dünyada da en iyi hizmetlerle buluşturmak için çaba sarf etmeliyiz, gayret sarf etmeliyiz. Şimdi buranın fabrikalarla donatılmasını istiyoruz. Buralara spor salonu yaptırdık, daha fazla yaptırmak istiyoruz. Kaymakamımız burada, belediye başkanlığı da yapıyor. Diyor ki 'Biz buranın alt yapısını çok iyi bir noktaya getirmeliyiz. Biz bir taraftan alt yapısını yaparken çocuklarımızın oynayacağı çok daha iyi parklar oluşturmalıyız." diye konuştu.

Bizim yolumuz haritamız bellidir

"Bir taraftan Irak'ı aynı noktaya getirmeye çalışıyorlar. Bir bakıyorsunuz, Balkanlarda aynısı var. Dünyanın efendileri diyorlar ki 'Ya bizim dediğimizi yaşar ya bizim dediğimizi yapar, ya kurallarımıza uyarsınız, ya sizin millet olma hüviyetinizi ortadan kaldırırız, ya sizin kardeş olma hüviyetinizi ortadan kaldırırız, insanca yaşama hüviyetinizi ortadan kaldırırız' Belki eski Türkiye buna meydan okuyamazdı ama yeni Türkiye bugün buna meydan okumaktadır." diyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile meydan okuyoruz. Birbirimize inandığımız anlayışımızla buna meydan okuyoruz. Tam bir yıldır bu coğrafyada zor güne düştüğümüzde o zor günlerde birbirimizle kol kola girme anlayışımızla buna meydan okuyoruz. Ve yine hep beraber meydan okumaya devam edeceğiz. Bizim yolumuz haritamız bellidir. Eğer bu coğrafyada huzurlu hissettiğimiz andan itibaren bilmenizi isteriz ki Irak'ta huzurludur, Suriye'de huzurludur, Kafkaslarda huzurludur, Orta Asya'da huzurludur. Bizi birbirimize uzaklaştırmaya çalıştıkları kadar birbirimize yaklaşmalıyız. Bizi birbirimizin dilinden, bizi birbirimizin inancından, bizi birbirimizin anlayışından bizi birbirimizin medeniyetinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Buna kesinlikle 'hayır' demeliyiz."
Belediyelere gelen paralar niye teröre gitsin

Bölgenin kalkınması için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim buraya, belediyelere gelen paralar niye teröre gitsin. Bunu birbirimize ne olursunuz bir soralım. İnanın ki bu kardeşliğin bu beraberliğin bu birliğin ve bu anlayışın ortaya koyduğu süreci hiç kimse tersine çeviremez. Şu açık bu konuda kararlıyız yani terör örgütüne buradaki insanlarımızın huzurunu artık bozdurmayacağız. Tehdit ettirmeyeceğiz, çocuklarımızın geleceklerini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz. Bu çocuklarımızın her biri bir hemşire, her biri öğretmen her biri doktor her biri mühendis ve her birinin kendi ülkesini kendi coğrafyasını yarına huzurla taşıyabilecek insanlar olmasının sorumluğunun bize ait olduğunu biliyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bir taraftan cazibe bölgesi ilan edildi buralar. Fabrikalar gelecek, binalar yapılacak, yetmedi onun içerisine makineler teçhizatlar gelecek. Onun içerisinde insanlarımız çalışacak, hayat standartları yükselecek. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz."

 
EtiketlerDEAŞFETÖPKKKCK terör örgütüOrgeneral Yaşar GülerAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin
HABER YORUMLARI
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serdar

lafla peynir gemisi yürür mü?

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Haldun

Bana göre Cumhuriyet tarihi nin sadece en iyi İçişleri Bakanı değil en iyi Bakanı.15 temmuzda bunu ispat etti. Allah yardımcısı olsun. Allah kazadan beladan korusun.

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Ahmet Erdem

Bu adam ı tebrik ediyorum kararlı akıllı liderlik vasfı olan samimi ve lafını esirgemeyen biri.

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