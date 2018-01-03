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Soylu sayıyı açıkladı: 48 bin 305 kişi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 48 bin 305 kişinin tutuklandığını açıkladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:50
Soylu sayıyı açıkladı: 48 bin 305 kişi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 48 bin 305 kişinin tutuklandığını, tutuklu sayısının iki katı kadar da kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Soylu, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Mehmet GökdemirMehmet Gökdemir1 sa önce
    Allah yardımcınız olsun dualarımız ülkemiz için çalışanlaraAllah sizleri başımızdan eksim etmesin
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Tamam Bakanım Eyvallah, İçinde kaç tane Siyasi Yetkili var? Devletimizi Öğretmen, hemşire, ASTSUBAY...MAMURLAR mı YÖNETİYORDU? Sayın Bakanım.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    O Alçaklara AslaAcımayın. Gereken Cezaları Verin.
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