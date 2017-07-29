Soylu: Mehmetçiğimiz kuş uçurtmamaya çalışıyor

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanı Selami Türker ile birlikte özel uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubî Havalimanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkâri Vali Vekili Bekir Abacı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından karşılandı. Çocuklar tarafından çiçekle karşılanan Bakanı Soylu, beraberindekilerle helikopterle Çukurca ilçesindeki Dağbaşı Üs Bölgesine giderek yapımını süren Dağlıca-Çukurca yolunda incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu; sınır boyunda kahraman Mehmetçik, komutanlar ve güvenlik kuvvetleriyle bir arada olmak için geldiklerini söyledi. Soylu, "Ama esas sebebimiz, özellikle bu içinde bulunduğumuz alan terör örgütünün yıllarca burada güvenlik kuvvetlerimize bu alanı bırakmamak için bir şekilde mücadele ettiği yerler. Allah’a hamdolsun, özellikle komutanlarımız bölgenin nasıl alındığını, burada devletin ve milletin hâkimiyetinin nasıl kurulduğunu gösterdiler" dedi.

Yolun bitmesinin terör örgütünün bağını keseceğini dile getiren Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada bir adım daha var. O adım şu; bunun için özellikle Ulaştırma Bakanlığımız ve bölge çok iyi çalışıyor. Özellikle şu yolun yapılmasının ne aşamada olduğunu görmek için geldik. Bu yol, buradaki terörle mücadele kadar önemli bir adım ve önemli bir parçasıdır. Özellikle çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir zaman içinde uzun zamandır yapılamayan bir yolun 11 kilometresi şu anda bitmiş durumda. Şimdi Ulaştırma Bakanımız ile biraz önce buradan telefonla konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Geriye 16 kilometremiz kaldı. Burası Çukurca yolu. Dağlıca-Çukurca yolunun toplam 26-27 kilometresinin bitmesi demek, buralarda hem bizim intikalimizin hem lojistiğimizin sağlanması, hem de terör örgütünün buralarla olan bağının tamamen kesilmesi anlamına gelir ki bu yolla ilgili bu mesafenin alınmasını da son derece sevindirici buluyoruz."

Bakanı soylu, geriye kalan 16 kilometrelik yolun da çok yakın zamanda bitirileceğine inandığını ifade etti.

"Herkesin moralini çok yüksek görüyoruz"

Bölgede herkesin işinin başında olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Çünkü burada herkes bu işin başında. Terör örgütü çok doğal olarak bu yolların yaptırılmaması için çaba sarf ediyor. Çünkü ciddi bir şekilde mevzi kaybediyor. Bu görünen dağların tamamında şu anda Allah’a şükürler olsun ki bir taraftan askerimiz, bir taraftan jandarmamız, polisimiz, özel harekâtımız, korucularımız, hep birlikte ciddi bir mücadeleyi ortaya koyuyorlar. Sınır boylarından ve buralardan Mehmetçiğimiz kuş uçurtmamaya çalışıyor ve mümkün olduğunca da daraltıyor. Bu tabloyu biz geçen sene geldiğimizde çok arzu ediyorduk, bu yolun bu istikamette oluşmasını. Terörle mücadelede aldığımız mesafe kadar bu gelişmelerde de aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Herkesin moralini çok yüksek görüyoruz Allah’a şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

"Şehitler Tepesi boş değil"

Bakan Soylu, bölgedeki Kaletepe’de geçen sene terör örgütüne karşı büyük mücadele verildiğini anımsatarak, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ‘şehitler tepesi boş değil.’ İşte bu toprakta hem ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanması için hem de hürriyetimizin ve birliğimizin bu ülkede devam edebilmesi için fedayı can edenler, yani sadece yattıkları yer değil aslında, sadece aramızda olmaları değil, şehitler tepelerinde ortaya koydukları kahramanlık ve üstün mücadele bizim burada rahat adım atmamızı ve rahat tedbir almamızı sağlıyor. Minnettarız, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Bölgedeki en önemli meselelerden birinin yolun devamının sağlanması olduğunu aktaran Soylu, bunun için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, karayollarına, müteahhitlere, yolun güvenliğini alan ve bunu sağlayan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, daha sonra Şırnak’a geçtiler.