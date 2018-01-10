'Soylu görevden alınacak' diyen Ataklı'ya tokat gibi cevap

Can Ataklı geçtiğimiz günlerde köşesinde Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınacağını yazmıştı.

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, Can Ataklı'nın bu iddiaları hakkında sert bir yazı kalame aldı.

'HAYALİ KARAKTER'

Özışık, Can Ataklı'nın iddialarını dayandırdığı 'saraya yakın bir kaynak' ifadesini, Ataklı'nın 'şizofrenik dünyasında oluşturduğu bir hayali karakter' olduğunu söyledi.

Ataklı'yı ti'ye alan Özışık 'Eline almış bir tuzluk, 'Bende bir hıyar var' diyen kim varsa onun peşine düşüyor!' ifadelerini kullandı.

'ÇÖLAŞAN'A İKİ KELİME ETMEYİ DENE'

Süleyman Soylu'nun arkasında olduğunu yazan Özışık 'Arkasındayız...Sayın bakanım durmak yok, teröristlere vurmaya devam. Sen vurdukça bak sesi ta nerelerden çıkıyor' diyecek kadar yanındayız! Sen Süleyman Soylu'ya laf edeceğine, 'PKK'nın ramazan ayında saldırmasını tavsiye eden' köşe komşun Emin Çölaşan'a iki kelime etmeyi dene...Olur mu Can'ımın içi?' diye yazdı.

ZEKİ YAZARIMIZ

Ayrıca Özışık, Can Ataklı'dan 'Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz uçak gemisini ne yapacak?' diye soru sorabilen zeki yazarımız' diye bahsetti.