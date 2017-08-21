Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Soylu: Allah bizi bundan kurtarsın

Temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Soylu burada önemli açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:13
Soylu: Allah bizi bundan kurtarsın

Soylu, beraberinde Ak Parti  Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Ethem Sancak, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin  Aktay, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek  ile Vali Ali Fuat Atik'i ziyaret etti.

''BU MİLLETİN KENDİ ELBİSESİNİ BİÇME SEÇİMİ''

Soylu, ziyaretin ardından İl Kültür Merkezi'nde katıldığı AK Parti  Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada "Sayın  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman siyaseti bırakırsa ben de o zaman  siyaseti bırakacağım." dedi.

Türkiye'nin geleceğinin 2019 seçimlerinde belirleneceğini vurgulayan  Bakan Soylu, bu seçimleri, "Milletin üzerine biçilmeye çalışılan bir elbiseye,  milletin kendi elbisesini biçme seçimi" olarak niteledi.

Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2019'da, sadece Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bir Cumhurbaşkanı  veya bir belediye başkanı veya meclis tablosu çıkarmayacak, önümüze bir tablo  ortaya koyacak. Özgür, zengin, güçlü bir Türkiye, demokrasiye sadakatiyle,  hukukun üstünlüğüne ahdetmiş, gelişen, teknolojisini geliştiren, insanlarının  yarına öz güvenle bakan bir Türkiye'nin adımına karar vereceğimiz bir seçimin  adıdır."

"Biz ilk kez bu kadar dağın öteki tarafında, bizim  kucaklayabileceğimiz ve elimize alabileceğimiz inci tanesine yakınız." diyen  Soylu, Türkiye'nin bugüne kadar büyük badireler atlattığını anımsattı.

''MESELE MİLLET MESELESİDİR''

Bakan Soylu, önlerine engel olarak konulmaya çalışılan başta terör,  ekonomik kriz ve darbe girişimlerine rağmen hedeflerinden vazgeçmediklerini  vurgulayarak, 2019'daki seçimler aşıldığı zaman Türkiye'nin bütün ülkelerin  önünde saygıyla eğileceği bir konuma geleceğini bildirdi.

"Mesele sen ben meselesi değildir. Mesele millet meselesidir, biz  olmak, davaya sahip çıkma meselesidir. 'Allah bizi nefsimize teslim olmaktan kurtarsın.' diye her gün dua etmeliyiz." ifadelerini kullanan Bakan Soylu,  şunları kaydetti:

"2019'da mücadele edeceğimiz unsur, ne muhalif partilerdir ne de rakiplerimizdir. Kendi nefsimizi eğer mağlup edebilirsek mücadele millet nezdinde  devam edecektir. Mücadele kendi içimizdedir. Kendimizi aşmak noktasındadır. Daha  iyi bir noktaya gelebilme meselesidir. Yoksa bugüne kadar proje üretmeyen,  milletin kardeşliğine bir katkı koymayan ne Kılıçdaroğlu, ne de bu belediyeleri  her biri PKK örgütüne dayanak teşkil eden belediyelerimizi onlara araç haline  getiren ve bizi birbirimize düşürebilmek için başka ülkelerin maşası olmaktan  hiçbir şekilde imtina etmeyen HDP rakibimiz değildir."

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:13
  1. Siirt
  2. süleyman soylu
  3. temas
  4. nefis
  5. soylu
  6. SİYASET Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB yönetici atama başvuruları başladı
    1. MEB yönetici atama başvuruları başladı
    2. Otomotiv sektörü Afrika'ya açılıyor
    3. Antalya'da turist taşıyan midibüs..
    4. Oyuna alınmayan Rodallega'dan şok..
    5. Kırmızı dosyayla Türkiye'ye geliyor!
    6. Milyonlar bu haberi bekliyor! Ve..
    7. Samsun'da çiğ köfte sırası beklerken..
    8. Türkiye'ye teklif! PKK'ya karşı ortak..
    9. İzmir'de askerden firar etmişti... Acı..
    10. Çok sayıda Türk o ülkede alıkonuldu
    11. Almanya Başbakanı Merkel’den Türk..
    12. Beklenen haber geldi! Galatasaray..
    13. Borsa haftaya yatay başladı
    14. Servis araçları hakkında flaş karar!
    15. Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu..
    16. Alman devi uyardı! Derin yaralar açar
    17. Memur zammında Erdoğan devrede
    18. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    19. Bakan müjdeyi verdi! Herkesi mutlu..
    20. MHP'nin ağır topu Akşener'in partisine..
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    Alman gazeteciden flaş iddia! Yeni bir darbe hazırlığındalar
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    İki dev ülkenin askerleri yumruk yumruğa kavga etti!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi
    İstanbul'da aç kurtlar milyonluk yarış atlarını yedi