Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Soylu açıkladı! Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Necmettin öğretmenin kanının yerde kalmadığını, 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:32
Soylu açıkladı! Necmettin öğretmenin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz." dedi.

HAİN TERÖRİSTLER NECMETTİN ÖĞRETMENİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK'lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. Şehit edilen Necmettin öğretmenin cesedi, Pülümür çayı üzerinde 12 Temmuz günü bulunmuştu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:32
  1. süleyman soylu
  2. necmettin öğretmen
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'dan alçak saldırı: Yaralılar var
    1. PKK'dan alçak saldırı: Yaralılar var
    2. Çiller açıkladı! O belgeleri Akşener..
    3. Galatasaray yılın transfer sürprizi!..
    4. Soylu açıkladı! Necmettin öğretmenin..
    5. Katar'ın ardından körfezde bir kriz..
    6. Gül'ün babası: Hem de okuluna giderdi..
    7. Samsun'da bulunan kaçak piton ve boa..
    8. TBMM'den flaş Leyla Zana kararı
    9. Kuveyt, İranlı diplomatları sınır dışı..
    10. Stoch'dan Monaco'ya müthiş frikik golü!
    11. Kötü ruh çıkartırken böyle saldırıya..
    12. Silah yapıyorlardı… O ilde şok,..
    13. O öğretmen hakkında yakalama kararı..
    14. Almanya'dan Erdoğan için flaş..
    15. AP foto muhabiri kare kare..
    16. FETÖ sanığının yakını mahkeme heyetine..
    17. Alman bakandan skandal açıklama!
    18. Antalyaspor çıldırdı!Şimdi de..
    19. Araçların camlarını deldi dışarıda..
    20. RTÜK'ten bir ilk! Teker teker iptal etti
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…