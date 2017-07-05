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Söylediklerini unuttu... Deaş'e müdahale edemeyiz...

Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Irak sınırları dışında IŞİD'e müdahale etmenin 'kanun dışı' olduğunu söyledi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:37
Söylediklerini unuttu... Deaş'e müdahale edemeyiz...

Irak Başbakanı Haydar El Abadi, Irak sınırları dışında DEAŞ'e müdahale etmenin 'kanun dışı' olduğunu söyledi.

Irak Başbakanı Haydar El Abadi geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada, İran destekli Haşdi Şaabi'nin talebi olan, 'Suriye'de DEAŞ'e müdahale etme' planının kanun dışı olduğunu söyledi.

'İç güvenliğimiz için dışarıya müdahale edebiliriz' 

Irak Başbakanı Haydar El Abadi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "İç güvenliğimiz için ülke sınırlarımız dışındaki DEAŞ hedeflerine müdahale edebiliriz" açıklaması da bu son yaptığı açıklama ile birlikte geçerliliğini yitirmiş oldu. 

Irak Başbakanı Haydar El Abadi bu açıklamayı kendi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından düzenlediği basın toplantısında dile getirdi.

Ancak halihazırda İran destekli Haşdi Şaabi çatı örgütü mensubu çok sayıda Şii milisin Suriye içinde Esed rejimi ile birlikte DEAŞ'e karşı savaştığı biliniyor. Ayrıca Musul'un batısındaki Baac kasabasının Haşdi Şaabi milisleri tarafından kontrol altına alınmasından sonra Şii milisler, Suriye sınırını geçerek birkaç köyü kontrol altına alma girişiminde bulunmuştu.

Sınırın Suriye tarafındaki birkaç köyün, Haşdi Şaabi milislerinin Irak tarafından yaptığı yoğun top atışları sebebiyle terk edildiği bilgisi de yerel kaynaklarca geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Bölgenin yeniden imarı için 100 milyar dolar gerekli

Öte yandan Irak Başbakanı Haydar El Abadi geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, DEAŞ'ten geri alınan bölgelerin yeniden onarılıp, imar edilmesi için 100 milyar dolara ihtiyaç olduğunu dile getirmişti. 

mepanews 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:37
  1. Haydar El Abadi
  2. deaş
  3. Irak Başbakanı Haydar El Abadi
  4. Haşdi Şaabi
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