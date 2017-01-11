Soyguncuyu zımbayla yakaladı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde banka şubesini soymaya çalışırken kafasına zımba makinesi vurularak yakalanan zanlı tutuklandı.

Soyguncuyu zımbayla yakaladı!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 22:08
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Kadirli ilçesinde, kurusıkıdan çevirme tabancaya girdiği banka şubesini soymaya çalışırken güvenlik görevlisi tarafından kafasına zımba makinesi vurularak yakalanan Hasan B, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Hasan B. (42) , Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, maddi durumunun bozuk ve yüklü miktarda borcu olmasından dolayı soygun girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Olay

Kadirli ilçesinde, dün elindeki kurusıkıdan çevirme tabancayla banka şubesine giren Hasan B, bankayı soymak istemiş, bankanın güvenlik görevlisi Adem D'nin müdahalesi ile çıkan arbedede güvenlik görevlisi tarafından kafasına zımba makinesi ile vurularak yakalanmıştı.

 

 

 
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