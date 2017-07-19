Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Soydaş öğrenciler Türkiye'de Kur'an öğreniyor

"Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen 45 soydaş öğrenci, Edirne'de bulunan Selimiye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alıyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:57
Soydaş öğrenciler Türkiye'de Kur'an öğreniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen 45 soydaş öğrenci, Edirne'de Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alıyor.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimler kapsamında öğrencilere hem dini hem de kültürel bilgiler verildiğini söyledi.

Soydaş öğrencilere yönelik kapsamlı bir kurs düzenlediklerini belirten Üzüm, şöyle konuştu:

"Hem Batı Trakya'da hem de Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza yönelik olarak iki yıldan beri bu eğitimin zeminini hazırlamaya çalıştık. Eğitimlerimiz Selimiye Camisi'nde yapılıyor. Bu yıl 45 öğrencimiz Edirne'mizde eğitim alıyor. Önümüzdeki yıl bu sayıyı yüze çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimizi Türkiye'ye getirerek bir ay boyunca Türkiye'nin kültürünü ve dini bilgileri onlara en iyi şekilde öğretiyoruz. Burada aynı zamanda Türkçe eğitimi de alıyor öğrencilerimiz. Eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de var. Öğrencilerimiz de bu durumdan çok memnunlar."

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'nde eğitim alan öğrenciler, projenin son haftasında Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'yi gezecek, daha sonra Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'le bir araya gelecek.

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:57
  1. Kur'an-ı Kerim
  2. soydaş öğrenci
  3. Yunanistan ve Bulgaristan
  4. Diyanet İşleri Başkanlığı
  5. Değerler Eğitimi Projesi
  6. Selimiye Camisi
  7. Edirne
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailin çıkarları için ABD İle her şeyi yaptık
    1. İsrailin çıkarları için ABD İle her..
    2. 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı..
    3. Taliban güçlerinin ilerleyişi sürüyor
    4. Kan donduran cinayet
    5. Başakşehir'den bir transfer daha
    6. Öldürüldüğü sanılan kadın duruşmaya..
    7. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevi..
    8. Türkiye'den dönmek isteyen General'e..
    9. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye küstah..
    10. Çanakkale'de Birinci Dünya Savaşı'ndan..
    11. Aracın sürüklenmesi için kaç santim su..
    12. 'Reis benim' diyerek kovmuştu! Yenisi..
    13. İş dünyasından yeni kabine açıklamaları
    14. ÖSO, Rejimi Grat füzeleriyle vurdu
    15. Mescid-i Aksa'daki skandala tepki..
    16. Taklalar atarak hurdaya dönen bu..
    17. Soydaş öğrenciler Türkiye'de Kur'an..
    18. Bursa ovasında dolunun verdiği zarar..
    19. Lübnan ordusu Suriye sınırında..
    20. Ahşap ev alev alev yandı
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Savcıdan haddini aşan 'menfez paşası'na ayar!
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    Kılıçdaroğlu iyice saçmaladı: Yazıcıoğlu için...
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    İntihara kalkışan işçilere firma müdürü öyle bir şey yaptı ki… Polis duydu çılgına döndü!
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı
    Hem şantajcı hem çeteci çıktı! Laikçi manken tutuklandı