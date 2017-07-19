Soydaş öğrenciler Türkiye'de Kur'an öğreniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen 45 soydaş öğrenci, Edirne'de Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alıyor.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimler kapsamında öğrencilere hem dini hem de kültürel bilgiler verildiğini söyledi.

Soydaş öğrencilere yönelik kapsamlı bir kurs düzenlediklerini belirten Üzüm, şöyle konuştu:

"Hem Batı Trakya'da hem de Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza yönelik olarak iki yıldan beri bu eğitimin zeminini hazırlamaya çalıştık. Eğitimlerimiz Selimiye Camisi'nde yapılıyor. Bu yıl 45 öğrencimiz Edirne'mizde eğitim alıyor. Önümüzdeki yıl bu sayıyı yüze çıkarmak istiyoruz. Öğrencilerimizi Türkiye'ye getirerek bir ay boyunca Türkiye'nin kültürünü ve dini bilgileri onlara en iyi şekilde öğretiyoruz. Burada aynı zamanda Türkçe eğitimi de alıyor öğrencilerimiz. Eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de var. Öğrencilerimiz de bu durumdan çok memnunlar."

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'nde eğitim alan öğrenciler, projenin son haftasında Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'yi gezecek, daha sonra Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'le bir araya gelecek.