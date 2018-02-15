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Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay!

Yoğunluk nedeniyle erişimine kısa bir süre ara verilen e-devlet soyağacı sorgulama sayfası yeniden aktif edildi. Söz konusu sorgulamada 1800’lü yıllarda doğanların birçoğu için soyadı ve ‘sağ’ bilgisi verillmesi dikkat çekti.

15 Şubat 2018 Perşembe 16:47
Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve e-devlet üzerinden erişilen Alt Üst Soy Belgesi’ne göre 1844 yılında doğan bir vatandaş sağ olarak görülüyor. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı.

SOYADI KANUNUNDAN ÖNCE SOYADI VERİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada yayılan gönderinin ardından e-devlet'e giren vatandaşlar, aynı sorunun kendilerinde de görüldüğünü yine sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.

1800’lü yıllarda doğanın sağ olarak gösterilmesinin yanı sıra sistem üzerinde aynı yıllarda doğan kişilere soyadı verilmesi de dikkat çekti. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:47
  1. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

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