Soyağacı sorgulama hizmete ne zaman açılacak?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internetten soyağacı sorgulamaya olanak sağlayan sistemi geçen hafta açıp yoğun ilgi nedeniyle kapatmasının ardından en çok merak edilen soru sistemin tekrardan ne zaman açılacağı oldu.12 Şubat 2018 Pazartesi 12:18
Alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti, e-devletin işlem kapasitesinin 3-4 kat üzerinde talep gelmesi üzerine askıya alınmıştı. İnternet üzerinden soyağacı sorgulamanın bir aydan önce yeniden erişime açılması beklenmiyor.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner günlük bir kota belirleneceğini ve bu şekilde sorgulamanın yeniden mümkün olacağını belirterek “Vatandaşlar biraz sabretsin” demişti.
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