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Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:34
Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün soyağacı sorgulama sistemini e-devlet üzerinden vatandaşların hizmetine açma kararından sonra sistem kilitlenmişti.

Geçici olarak kapatılan sistem günlük kota uygulamasıyla önümüzdeki günlerde tekrar devreye girecek.

EN GEÇ BİR HAFTA İÇİNDE YENİDEN AÇILIYOR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir. Bu konudaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız sakin olmaları” dedi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:34
  1. e-devlet
  2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

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