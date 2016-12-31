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Soyadlarını 'Halisdemir' olarak değiştirdiler

Elazığ'da yaşayan Hasan Bilik ile eşi ve oğlu, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in soyadını taşıyacaklar.

Soyadlarını 'Halisdemir' olarak değiştirdiler
Eklenme: 31 Aralık 2016, 17:16
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 Elazığ'da yaşayan Hasan Bilik ile eşi ve oğlu, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in soyadını taşıyacaklar.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Bilik (43) ile eşi Hanım (55) ve oğlu Serkan Bilik (25) soyadlarını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini gerçekleştirdiği gece Özel Kuvvetler Komutanlığına gelen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurup, komutanlığın darbecilerin eline geçmesini engelledikten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in soyadı ile değiştirmeye karar verdi.

Bilik, Elazığ Nüfus Müdürlüğüne başvurarak ailece soyadlarının "Halisdemir" olarak değiştirilmesi talebinde bulundu.

İşleme konulan dilekçenin gönderildiği Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesince Bilik'in talebi kabul edildi.

Bilik ve ailesi yeni kimliklerini almanın mutluluğunu yaşıyor.

"Onun soyadını taşıdığımız için gurur duyuyoruz"

Yeni kimliğine kavuşan Hasan Halisdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni soyadını taşımaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişimiyle ülkenin tarihindeki en zor gecelerinden birini yaşadığını belirten Halisdemir, "O melun gecede iradesine, hukukuna ve onuruna kasteden darbecilerin silahları karşısında bütün millet göğsünü siper ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara indi ve hain kalkışmaya 'dur' dedi." diye konuştu.

Halisdemir, o gece milletin tarihe geçen nice destanlar yazdığını ifade ederek, bu destanlardan birini de darbe girişimi gecesi cuntacı general Semih Terzi'yi canı pahasına alnından vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in yazdığını anımsattı.

"Millet olarak ona minnet borçluyuz. Bu minnetin bir göstergesi olarak onu her daim hatırlamak adına ailece soyadımızı Halisdemir olarak değiştirmeye karar verdik ve mahkemeden olumlu karar çıkınca değiştirdik. Onun soyadını taşıdığımız için gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanan Halisdemir, bu sürecin iki ay sürdüğünü kaydetti.

Halisdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi dile getirerek, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanını görmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

 
EtiketlerElazığÖmer Halisdemirsoyadlarını
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