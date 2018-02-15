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Büyük tehlike! Soy ağacını öğrenenler bunu yapmaya başladı

E-devlet sisteminden soy ağacı sorgulamasının yapılabilmesiyle vatandaşların büyük kısmının yüklenmesi sonucu durduran sayfa yeniden kullanıma açıldı. Bazı vatandaşların soy ağacı bilgilerini sosyal medyadan paylaşmaya başlaması ise büyük bir tehlikeye yer açıyor.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:36
Büyük tehlike! Soy ağacını öğrenenler bunu yapmaya başladı

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenmeye yeniden başladı. Ancak Soyağacını öğrenen vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla dolandırıcılara kapı araladığının farkında değil.

Oluşturulan talebin ardından bazı vatandaşlar öğrendikleri Soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşırken bazı vatandaşlar ise bilgileri kapatarak sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Bankalar yaptıkları uyarılarda hiç kimseyle anne kızlık soyadınızı paylaşmamanız için uyarı üstüne uyarı yaparken vatandaşların soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşması kişisel veri güvenlikleri için tehlike oluşturuyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

VATANDAŞ e-DEVLET'E AKIN ETTİ

"Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası kullanıma yeniden açılmasının ardından sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.

"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:36
  1. e devlet
  2. soy ağacı
  3. Soy ağacı uygulaması

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