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Soy ağacı uygulaması ne zaman başlayacak? İşte cevabı

e-Devlet'in yeni hizmeti 7'den 70'e milletin ilgisini çekti. Yaşanan yoğunluk yüzünden uygulama donduruldu. Konu ile ilgili ise Nüfus Müdürlüğü’nden resmi bir açıklama geldi.

09 Şubat 2018 Cuma 13:35
Soy ağacı uygulaması ne zaman başlayacak? İşte cevabı

Açıklamada asıl yoğunluğun gece 02:00- 04:00 arasında yaşandığı bilgisi paylaşıldı. 200.000 adet sorgulamanın başarılı olarak sonuçlandırıldığı ve belge oluşturulduğu da açıklandı. Peki soy ağacı sorgulama/öğrenme ne zaman yeniden hizmete açılacak?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

08.02.2018 tarihinde saat 14:00'da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2017 tarihi saat 02:00'e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 13:35
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